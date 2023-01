- Polska nadaje tempo europejskiej dyplomacji w sprawie Ukrainy - podkreślił w Poranku RDC, prof. Zbigniew Krasnodębski Cyryl Skiba 16.01.2023 13:17 Europoseł Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że pozycja naszego kraju w obliczu wojny, znacznie wzrosła na arenie międzynarodowej.

20 stycznia ma się odbyć spotkanie tzw. Grupy Rammstein, czyli państw, które dozbrajają Ukrainę. - Tam padną nowe zobowiązania i nowe deklaracje - podkreślał Krasnodębski na naszej antenie.

Zdzisław Krasnodębski (autor: RDC)

- My dzisiaj nadajemy tempo pewnym posunięciom, np. teraz cała ta dyskusja dotycząca Leopardów. To Polska i Finlandia naciskają na Niemcy, inne kraje idą za nami a Niemcy się ociągają. Znowu widzimy w Niemczech wyraźnie jest podział - podkreślał gość Grzegorza Chlasty.

W ostatnich tygodniach zwiększyła się liczba zapowiedzi, dotyczących nowych dostaw zachodniej broni dla Ukrainy. Oprócz najnowocześniejszych systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych takich jak system Patriot na Ukrainę trafią transportery opancerzone produkcji zachodniej, artyleria rakietowa, kolejne armatohaubice. W środę podczas wizyty we Lwowie prezydent Andrzej Duda ogłosił, że Ukraina otrzyma także czołgi Leopard 2 od koalicji międzynarodowej.

Wizyta w Niemczech ważnym sygnałem

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Berlinie, że trzydzieści lat pokoju okazało się trzema dekadami iluzji wobec Kremla. Szef rządu mówił o tym w Berlinie podczas uroczystości, związanych z 50-leciem działalności polityka CDU Wolfganga Schaeublego.

Profesor Zbigniew Krasnodębski, komentując wizytę premiera w Berlinie, podkreślił że Niemcy muszą traktować Polskę po partnersku. Głos polityka CDU, jest niezwykle cenny.

- To on miał być następcą Kohla, który mówi, no musimy dążyć do polepszenia stosunków z Polską, więc myślę, że bardzo dobrze, że pan premier jedzie. To też jest jakiś sygnał z naszej strony, że my też chcemy rozmawiać i chcemy żeby współpraca w Europie się rozwijała, tylko na zasadach partnerskich - zaznaczył polityk.

Premier Morawiecki powiedział dzisiaj, że "Europa Zachodnia uwierzyła, że rosyjskiego niedźwiedzia można oswoić, ale Polska, która żyła przez wiele lat w cieniu Rosji widzi, że imperializm jest najważniejszą częścią polityki Kremla".

Premier przypomniał, że Rosja jeszcze przed wojną otrzymywała hojne oferty z Zachodu, w tym dostarczała europejskim krajom surowce. "Okazało się, że założyliśmy sobie pętlę na szyję jako kraje zależne od rosyjskiego gazu, i to widać wyraźnie podczas kryzysu w trakcie tej wojny " - oświadczył Mateusz Morawiecki na chwilę przed zwróceniem się do rządu niemieckiego o zdecydowane działania polegające na dostarczeniu wszystkich rodzajów uzbrojenia na Ukrainę

