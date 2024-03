Polacy ruszyli na święta. Ekspert o bezpieczeństwie w czasie podróży RDC 30.03.2024 11:06 Należy sprawdzić stan pojazdu, ale też w drogę wybrać się wypoczętym - takie zasady przypomina Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego. W związku ze świętami, częściej wybieramy się w podróże - Wielkanoc spędzamy nawet na drugim końcu Polski. O czym powinniśmy pamiętać?

Samochód (autor: pixabay)

Rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński zwrócił uwagę, by wyjeżdżając na święta, kierowcy pamiętali o kwestiach, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze. Dodał, że niezwykle istotne jest zadbanie o stan techniczny pojazdu.

— Przed podróżą warto sprawdzić ciśnienie w ogumieniu, stan bieżnika, płyny eksploatacyjne i inne elementy, aby uniknąć ewentualnych problemów na trasie — zaznaczył. — Uwagi wymaga również bezpieczeństwo bagażu i pasażerów. Zabezpieczenie luźnych przedmiotów w aucie może znacząco zredukować ryzyko poważnych obrażeń podczas wypadku. Niezamocowany przedmiot podczas zderzenia przy prędkości 50 km/h staje się od 30 do 50 razy cięższy — przypomniał.

Krupiński podkreślił, że należy planować podróż tak, aby unikać wzmożonego ruchu na drogach, dostosowując jednocześnie prędkość do warunków atmosferycznych i panującego ruchu.

— Kierowcy powinni być wypoczęci przed drogą i regularnie robić przerwy co 2-3 godziny, aby zachować koncentrację i sprawność motoryczną — zauważył. — Absolutnie nie należy wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu, tym bardziej że święta to także czas biesiadowania, a nawet niewielka ilość alkoholu może znacząco wpłynąć na zdolności kierowcy i stanowić zagrożenie dla niego i innych użytkowników dróg — mówił.

Dodał, że problem części kierowców polega na tym, że po spożyciu alkoholu czują się względnie dobrze i sądzą, że są w pełni zdolni do prowadzenia pojazdu.

— Taka iluzja trzeźwości może być niebezpieczna, ponieważ alkohol wpływa na zdolności poznawcze i reakcje, nawet jeśli nie odczuwamy jego efektów w sposób oczywisty. Nie bez przyczyny, większość kierowców, którzy zostali zatrzymani przez policję z powodu nietrzeźwości, to osoby, które wsiadły za kierownicę następnego dnia po spożyciu alkoholu — powiedział.

W ubiegłym roku w czasie czterech świątecznych dni doszło do 177 wypadków drogowych, w których zginęło 26 osób, a 210 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 1202 nietrzeźwych kierujących.

Więcej policyjnych kontroli

Komenda Główna Policji poinformowała, że w okresie Świąt Wielkanocnych funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Zwrócą szczególną uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących oraz przestrzeganie przez nich ograniczeń prędkości. Sprawdzą również, czy kierowcy i pasażerowie podróżują w zapiętych pasach, a dzieci w fotelikach. Mają również zadbać o płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju.

— Na drogi wyjadą m.in. policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, takim jak m.in. przekraczanie dozwolonych prędkości. Policjanci wyposażeni w radiowozy oznakowane i nieoznakowane oraz mierniki prędkości będą czuwać nad bezpieczeństwem ruchu w tym obszarze — powiedział nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Zaapelował do kierowców, by przestrzegali głównych zasad ruchu drogowego, czyli trzeźwości za kierownicą i przepisowej, dostosowanej do warunków ruchu prędkości.

— Taryfy ulgowej dla tych, którzy to zignorują, nie będzie — ostrzegł.

Przypomniał też o zakazie ruchu dla kierujących samochodami ciężarowymi (powyżej 12 t) w dniach 30 marca (godz. 18-22), 31 marca (8-22) i 1 kwietnia (8-22). Wynika to z rozporządzenia Ministra Transportu z 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Główne działania policji zaplanowano od 29 marca do 1 kwietnia.

