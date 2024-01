Drożej na stacjach paliw. O ile wzrosną ceny benzyny i oleju napędowego? Cyryl Skiba 22.01.2024 15:31 Ceny paliw na stacjach będą rosnąć - prognozują eksperci portalu e-petrol.pl. Wpływ na to mają wyższe cenniki rafinerii i spadające marże sprzedawców paliw, szczególnie w przypadku oleju napędowego. Najdrożej będzie na Mazowszu.

Paliwo (autor: pxhere)

Zmotoryzowani muszą przygotować się na większe wydatki na stacjach paliw. Ceny benzyny i oleju napędowego będą rosnąć - prognozują eksperci portalu e-petrol.pl.

- Ceny będą nam rosnąć, może nie jakoś radykalnie, gwałtownie, ale jednak większość stacji w przypadku benzyny 98-oktanowej znajdzie się w przedziale 6,78 zł - 6,90 zł. Takie widełki dla 95-tki to między 6,22 zł a 6,34 zł, więc tu średnia wychodzi o jakieś 4-5 gr wyższa niż w bieżącym tygodniu. Jeśli chodzi o olej napędowy, to tu przedział 6,39 zł - 6,52 zł, czyli także ta średnia ogólnopolska będzie wyższa średnio o 5 gr - podaje analityk Jakub Bogucki.



Mazowsze jest najdroższe w Polsce.

- Jeśli chodzi o samo województwo mazowieckie, to w zeszłym tygodniu ono zajęło pierwsze miejsce w tym niechlubnym rankingu najdroższych województw, jeśli chodzi o koszt tankowania. 6,36 zł to średni koszt tankowania benzyny 95-oktanowej na Mazowszu. Dla porównania najtańsza Wielkopolska ma tam cenę na poziomie 6,03 zł. Jeśli chodzi o olej napędowy, tu również mazowieckie przoduje - 6,47 zł. W porównaniu z najtańszą Wielkopolską, gdzie można zatankować za 6,24 zł, jest to spora różnica - wskazuje Bogucki.



Wzrost cen paliw to odpowiedź na podwyżki cen na rynku hurtowym. Wpływa na to mają osłabienie złotego do dolara. Stoi za tym eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie.

