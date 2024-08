Przed nami najcieplejszy tydzień sierpnia. Ile stopni wskażą termometry? [SPRAWDŹ] RDC 02.08.2024 20:51 W sierpniu temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Najcieplej będzie w dniach 5-11 sierpnia. — Nie mamy na co narzekać, temperatury wyniosą około 25-30 st. C. — powiedział specjalista IMGW Radosław Droździoł. Między 12 a 25 sierpnia będzie już chłodniej. Z kolei pod koniec miesiąca znowu przyjdzie ocieplenie.

W sierpniu temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. (autor: F. Kwiatkowski/UM Warszawa)

Specjalista od prognoz numerycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Radosław Droździoł przekazał, że w sierpniu temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Najcieplej będzie w dniach 5-11 sierpnia.

— Według naszej ostatniej prognozy długoterminowej dotyczącej temperatury i opadów, sierpień może być miesiącem ze średnią miesięczną temperaturą powietrza powyżej normy z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej — poinformował Droździoł.

Dodał, że model amerykański w ostatnich dniach pokazywał temperatury do nawet 40 st. C, natomiast jego prawdopodobieństwo jest niższe niż 50 procent. Według modelu europejskiego najcieplej będzie w dniach 5-11 sierpnia.

— Przyszły tydzień będzie naprawdę ciepły. Nie mamy na co narzekać, temperatury wyniosą około 25-30 st. C. — powiedział specjalista IMGW.

Gdzie będzie najcieplej?

Wskazał, że najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie kraju.

— Między 12 a 25 sierpnia będzie już chłodniej. Z kolei pod koniec miesiąca, między 26 sierpnia a 1 września znowu przyjdzie ocieplenie — przekazał Droździoł. Temperatura wyniesie wtedy około 25 st. C.

Według ostatniej prognozy IMGW temperatura maksymalna w zestawieniu miesięcznym wyniesie 29 st. C.

— Chociaż model amerykański wskazuje nam temperatury do 36 st. C., podejrzewam, że to się bardzo zmieni, a z tych 36 st. C. zostanie ledwo 30 st. C. — powiedział ekspert.

Pogoda na koniec wakacji

Według IMGW, w ostatnim wakacyjnym miesiącu zdecydowanie lepiej wybrać się na południe Polski.

— Rejony podgórskie na pewno będą cieplejsze niż północna część kraju — wskazał Droździoł.

Podobnie będzie kształtowała się pogoda na południu Europy.

— Cały czas dochodzą informacje o pożarach, które obserwujemy w Grecji czy na Bałkanach — dodał.

Ostrzeżenia IMGW dla Mazowsza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed silny deszczem z burzami dla południowej części Mazowsza. Ostrzeżenia obowiązują w powiatach:

przysuski, radomski, Radom, szydłowiecki, lipski i zwoleński

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 40 mm do 55 mm. W nocy opadom towarzyszyć będą lokalne burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Alerty obowiązują od godziny 22:00 w piątek do godziny 14:00 w sobotę.

Czytaj też: Samorząd chce audytu ws. braku wody w Broku. Mijają dwa tygodnie od skażenia