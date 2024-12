Były szef ABW Piotr Pogonowski przed komisją śledczą ds. Pegasusa RDC 02.12.2024 10:11 Były szef ABW Piotr Pogonowski stawił się w poniedziałek o godz. 10 na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Wcześniej tego dnia został zatrzymany przez policję w celu doprowadzenia go jako świadka na przesłuchanie przed komisją śledczą.

Były szef ABW Piotr Pogonowski (autor: Leszek Szymański/PAP)

Piotr Pogonowski zeznaje przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Były szef ABW wczesnym rankiem został zatrzymany przez policję w celu doprowadzenia go jako świadka na przesłuchanie.

Pogonowski nie stawił się trzykrotnie na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, powołując się na wrześniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznające prace komisji za niekonstytucyjne. Po zasięgnięciu opinii ekspertów prawnych, komisja stwierdziła, że sytuacja kwalifikuje się do zastosowania środków przymusu w postaci przymusowego doprowadzenia świadka, z czym zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie.

Szefowa komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) wskazała, że jest to „pierwsze zatrzymanie w historii tego Sejmu” i „nie jest powód do radości”. – Świadkowie niestawiający się na posiedzenie komisji niewątpliwie utrudniają jej pracę – powiedziała. – Konsekwentnie będziemy zgodnie z prawem dążyć do przesłuchania każdego ze świadków – zaznaczyła.

Kim jest Piotr Pogonowski?

Piotr Pogonowski pełnił funkcję szefa ABW od 2016 do 2020 roku. Obecnie jest członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego, gdzie odpowiada za departamenty administracji, bezpieczeństwa oraz controllingu.

W przeszłości był również dyrektorem gabinetu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego oraz bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy PiS w 2011 roku.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

