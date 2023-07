Pieniądze z programu „Dobry Start” trafiły na konta rodziców

Rodzice otrzymali już pieniądze z programu „Dobry start”. W całej Polsce to ok. 180 mln zł. Wypłata środków rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu. ZUS wypłacił do tej pory po 300 złotych wsparcia dla ponad 600 tys. dzieci. Na Mazowszu rodzice złożyli ponad 210 tys. wniosków.