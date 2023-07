Prezydent RP w Święto Policji: Dzięki wam możemy się cieszyć spokojnym krajem RDC 24.07.2023 19:32 Zawsze będę stał przy polskiej policji, przy uczciwych, profesjonalnych policjantkach i policjantach; dzięki policji Polska jest państwem bezpiecznym – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Policji. W tym roku przypada 104. rocznica jej powstania.

Prezydent Andrzej Duda podczas święta policji (autor: Jakub Szymczuk/KPRP)

W poniedziałek 24 lipca na placu Zamkowym w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Policji, podczas których prezydent podziękował funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom policji za ich służbę dla Rzeczypospolitej – jak mówił – jedną z najważniejszych z punktu widzenia państwowego i społecznego.

Duda wskazywał, że każdy z nas chce móc spokojnie żyć, iść ulicą bez obawy przed napaścią, rabunkiem, pobiciem, śmiercią, czy porwaniem; każdy chce spokojnie położyć się spać, bez obawy przed włamaniem; każdy chce, by nasze dzieci bezpiecznie wróciły ze szkoły do domu.

Jak podkreślił prezydent, dzięki policji Polska jest państwem bezpiecznym. – Właśnie dzięki państwu, dzięki wam, funkcjonariusze i funkcjonariuszki, dzięki waszej służbie i pracy, dzięki waszemu oddaniu, profesjonalizmowi, gotowości służby i gotowości do ryzyka, możemy cieszyć się bezpiecznym wewnętrznie, spokojnym krajem – mówił, zwracając się do policjantów i policjantek.

Drodzy Policjanci i Pracownicy Cywilni Policji!🇵🇱 W dniu Waszego Święta dziękuję za Waszą codzienną służbę i poświęcenie. To dzięki nim 88% obywateli czuje się w Polsce bezpiecznie, a 96% uważa miejsce swojego zamieszkania za bezpieczne. To prawdziwa miara sukcesu @PolskaPolicja. pic.twitter.com/eBr0YKdbjQ — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) July 24, 2023

„Policja ma stać na straży bezpieczeństwa”

Prezydent oświadczył, że dla niego najważniejsze jest, by interwencje policji były adekwatne: by zawsze kończyły się bezpiecznie dla policjanta, dla osoby, wobec której ta interwencja następuje i dla osób trzecich.

– Zawsze będę stał przy polskiej policji, przy uczciwych, profesjonalnych policjantkach i policjantach, którzy rzetelnie wykonują swoją służbę, nawet jeśli muszą interweniować w sposób zdecydowany – zapewnił Duda. – Jeżeli będzie adekwatna interwencja policji, taka, że nikomu nie stanie się krzywda, policjant zawsze będzie broniony przeze mnie osobiście, przez prezydenta RP, gwarantuję wam to. Bo taka jest rola policjanta i Policji: ma stać na straży bezpieczeństwa – dodał.

Prezydent @AndrzejDuda: Jestem tu, by podziękować za służbę dla Rzeczypospolitej, dla nas wszystkich. Służbę, która jest jedną z najważniejszych z punktu widzenia państwowego i społecznego.



Na tle innych krajów Europy, Polska jest bezpieczna. To właśnie dzięki Wam,… pic.twitter.com/CBBxsDkfhj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 24, 2023

Po prezydencie głos zabrał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, który także dziękował policjantkom i policjantom. Jego zdaniem efektem ich służby i miarą ich sukcesu jest poczucie bezpieczeństwa Polaków. Minister przypomniał m.in., że według badań opinii 96 proc. obywateli czuje się bezpiecznie w swojej okolicy, a 88 proc. uważa, że Polska jest państwem bezpiecznym mimo toczącej się za jej granicą wojny.

Policjanci na granicy

Zwracając się do funkcjonariuszy, szef MSWiA podkreślił, że to dzięki ich profesjonalizmowi, zaangażowaniu i ofiarności Polacy czują się bezpieczni we własnych domach i w granicach własnego kraju. – Bo przecież granic naszego kraju też bronicie – zaznaczył.

– W tych dniach 500 kolejnych funkcjonariuszy polskiej policji z oddziałów prewencji i kontrterroryści pojechało bronić i strzec wschodniej granicy naszego kraju. Razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami Wojska Polskiego, żeby zwykli Polacy, nie politycy i ministrowie, czuli się bezpiecznie. Bo to jest siła, która ich ochroni przed złem zewnętrznym i wewnętrznym. To jest między innymi, a może nawet i przede wszystkim, Polska policja. Nowoczesna, dobrze zorganizowana formacja państwa polskiego, chroniąca obywateli niezależenie od ich poglądów politycznych. Taka jest i będzie polska policja – mówił Mariusz Kamiński.

– W związku z dzisiejszą uroczystością chciałbym szczególne życzenia złożyć tym, którzy dziś złożyli być może najważniejszą w swoim życiu przysięgę. Naszym nowym funkcjonariuszom, którzy dziś na naszych oczach przysięgali, że nawet z narażeniem życia będą bronić naszych obywateli. Bardzo serdeczne życzenia również dla naszych nowych oficerów policji – dodał.

Podziękowania na początku uroczystości składał też komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. – Jesteśmy wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebuje naszej pomocy. Począwszy od awantury domowej, wypadku drogowego, pożaru, bójki, czy też kradzieży. Każdego dnia blisko 20 tysięcy funkcjonariuszy podejmuje blisko 15 tysięcy interwencji – powiedział.

Gen. Szymczyk dziękował też rodzinom i bliskim funkcjonariuszy za wyrozumiałość i wsparcie. – Świadomość, że jest ktoś, kto się o nas martwi i czeka na nas w domu, dodaje nam otuchy i motywacji do działania – dodał.

Podczas obchodów prezydent wręczył funkcjonariuszom Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę, a minister spraw wewnętrznych z komendantem głównym wręczyli odznaczenia resortowe, w tym Medale za Zasługi dla Policji i Medale im. podkom. Andrzeja Struja. Odbyła się także uroczysta promocja funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski, a nowo przyjęci policjanci garnizonu stołecznego złożyli ślubowanie. Wydarzenie zakończyła defilada policyjnych pododdziałów przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Policji.

Święto Policji przypada 24 lipca. Tego dnia w 1919 r. Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. W tym roku przypada 104. rocznica jej powstania.

