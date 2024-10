Prokuratura: zarzuty dla Samera A. i Marcina O., byłych członków zarządu spółki z Grupy Orlen RDC 09.10.2024 12:31 Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała o wszczęciu poszukiwań i wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów Samerowi A. i Marcinowi O., byłym członkom zarządu spółki ORLEN Trading Switzerland GmbH.

Zarzuty dla Samera A. i Marcina O., byłych członków zarządu spółki z Grupy Orlen. "Prokurator w dniu dzisiejszym wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania" - przekazał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk.

Dodał, że zebrane w toku śledztwa dowody pozwoliły na sporządzenie postanowień o przedstawieniu Samerowi A. i Marcinowi O. zarzutów wyrządzenia spółkom OTS Switzerland Gmbh i Orlen S.A. szkody w kwocie ok. 378 milionów USD, będącej równowartością kwoty ok. 1,5 miliarda zł. Miało do tego dojść poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej.

"Zarzuty te nie zostały ogłoszone podejrzanym, ponieważ miejsca ich pobytu są nieznane, a uzyskane dowody wskazują, że podejrzani ukrywają się. Wydanie przez sąd postanowień o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych umożliwi prokuratorowi rozpoczęcie poszukiwań podejrzanych listem gończym" - wyjaśnił prok. Martyniuk.

