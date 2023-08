„Nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza”. ABW bada sprawę zatrzymanych pociągów Marta Hernik 28.08.2023 16:09 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła działania prowadzące do wyjaśnienia nieuprawnionego użycia sygnałów „radio-stop”, które w ostatnich dniach miały miejsce na terenie Polski. W specjalnym wydaniu audycji „360 stopni – info alert w RDC” wypowiedział się na temat bezpieczeństwa w przestrzeni informacyjnej Arkadiusz Puławski, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego. — To się układa w pewną całość i dlatego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego musiała się włączyć — podkreślał.

ABW wyjaśnia nieuprawnione użycie sygnałów "radio-stop" (autor: PKP Polskie Linie Kolejowe SA/FB/Zdjęcie ilustracyjne)

ABW prowadzi działania mające na celu wyjaśnienie nieuprawnionego użycia sygnałów „radio-stop” w ostatnich dniach. Dwóch mężczyzn zatrzymano po tym jak w województwie podlaskim dwa razy doszło do wstrzymania ruchu pociągów.

Jak wskazywał w audycji „360 stopni – info alert w RDC” Arkadiusz Puławski, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego z Kancelarii Premiera, takie incydenty odnotowano również w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i na Mazowszu.

— To się układa w pewną całość i dlatego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego musiała się włączyć. To są działania śledcze, one też są nie tylko działaniami wyjaśniającymi, ale w pewnym sensie prewencyjnymi, żeby wykluczyć podobne zdarzenia w przyszłości — wyjaśniał Puławski.

Prawdopodobne scenariusze

Jak podkreślał nasz rozmówca, każda wersja zdarzeń jest możliwa.

— Nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza, czy chodzi o osoby zza wschodniej granicy, czy chodzi o osoby po naszej stronie. Nie jesteśmy w stanie wykluczyć tego najbardziej niebezpiecznego, ale też takiego scenariusza, który się wiąże z czyimś głupim i nieodpowiedzialnym wybrykiem — tłumaczył Puławski.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Stanisław Żaryn informował dziś, że na ten moment nie ma żadnych informacji, aby rosyjscy szpiedzy mieli związek z ostatnimi wydarzeniami na kolei.

Odebranie sygnału „radio-stop” skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów, których radiotelefony pracują na danej częstotliwości. Powoduje to automatyczne zatrzymanie składów w danym rejonie.

Zatrzymanie pociągów na Podlasiu

W woj. podlaskim w niedzielę rano, 27 sierpnia, z powodu nieuprawnionego nadania sygnału radio-stop stanęły pociągi w pobliżu stacji Łapy, a koło południa dwukrotnie wstrzymano ruch kolejowy na trasie Sokółka — Szepietowo. Nieuprawniony sygnał radio-stop na Podlasiu został nadany po raz pierwszy około godziny 7 rano. Doszło do zatrzymania pięciu składów osobowych i jednego towarowego. Ruch został wznowiony po kilkunastu minutach, kiedy okazało się, że nie ma żadnego zagrożenia.

— Kolejne dwa zatrzymania miały miejsce kilka minut przed południem na trasie Sokółka — Szepietowo. Zatrzymały się cztery składy pasażerskie i trzy towarowe. Szybko wznowiono ruch, opóźnienia były tylko kilkominutowe — powiedziała Magdalena Janus z biura prasowego PKP PLK.

Dodała, że o incydencie zostały powiadomione odpowiednie służby, m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Ochrony Kolei, policja oraz przewoźnicy.

Kolejne nadania sygnału „radio-stop”

Również w sobotę, 26 sierpnia, około godziny 18:00 w ten sam sposób zatrzymane zostały trzy pociągi osobowe w pobliżu Gdyni. Tego samego dnia nieuprawniony sygnał radio-stop wyhamował pociąg towarowy jadący między Białogardem a Runowem Pomorskim w województwie zachodniopomorskim.

W piątek wieczorem z powodu nadawania sygnałów radio-stop w województwie zachodniopomorskim doszło do opóźnienia blisko 20 pociągów, a przez dwie godziny — jak informowało PKP PLK w opublikowanym komunikacie — całkowicie wstrzymano ruch towarowy. Do incydentu doszło o godzinie 21:23 na linii 273 odcinek Daleszewo — Szczecin Główny oraz na linii 351 odcinek Choszczno — Szczecin Główny. Sygnał radio-stop nadany przez nieuprawnioną osobę był odbierany przez posterunki ruchu i maszynistów pociągów znajdujących się w tym obszarze.

