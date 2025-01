mObywatel przy wsparciu AI? Wiceminister cyfryzacji w RDC o planach dot. aplikacji Idalia Tomczak 08.01.2025 18:14 Sztuczna inteligencja pomoże w rozwijaniu aplikacji mObywatel. — Nie wyobrażam sobie dalszego rozwoju bez wirtualnego asystenta — mówił w Polskim Radiu RDC wiceminister cyfryzacji. Jak zapowiedział Dariusz Standerski, pierwsze rozwiązania mogą zostać wdrożone do końca roku.

Będą zmiany w aplikacji mObywatel (autor: RDC)

W rozwoju bezpłatnej i publicznej aplikacji mObywatel pomoże sztuczna inteligencja. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział na antenie Polskiego Radia RDC, że nie wyobraża sobie dalszego rozwoju bez wirtualnego asystenta.

— Już teraz w mObywatelu mamy 19 dokumentów i 19 e-usług. Jak będziemy to rozszerzać, a będziemy to rozszerzać, to w pewnym momencie w gąszczu usług i dokumentów będzie nam musiał pomóc nasz wirtualny asystent, który pokieruje nas i to będzie wtedy już nie scrollowanie i wyszukiwanie usługi, tylko rozmowa z mObywatelem — mówił Standerski.

Kiedy zostaną wdrożone pierwsze rozwiązania?

Wiceminister zapowiedział, że pierwsze rozwiązania mogą zostać wdrożone do końca roku.

— To się będzie jednocześnie odbywało z wdrożeniem europejskich przepisów eIDAS. Mam nadzieję, że do końca roku już pierwsze rozwiązania w tym zakresie zostaną w pełni wdrożone — dodał Standerski.

mObywatel ma ponad 16 mln pobrań. To bezpłatna, publiczna aplikacja mobilna, dzięki której możemy uzyskać szybki dostęp do swoich dokumentów i danych.

Znajdziemy w niej m.in. mDowód, mPrawo Jazdy, historię pojazdu, punkty karne, czy legitymacje, w tym szkolną, studencką czy emeryta-rencisty.

