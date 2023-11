Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej [SPRAWDŹ] RDC 01.11.2023 15:16 Więcej pacjentów skorzysta z większej liczby świadczeń, a lekarze zlecą więcej badań. Od 1 listopada 2023 r. wprowadzamy zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) — przypomina resort zdrowia. Zmiany pojawią się również dla wystawiających recepty na bezpłatne leki oraz w receptach na leki zawierające określone środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej (autor: pixabay)

Ministerstwo Zdrowia podkreśliło we wpisie na platformie X, że więcej pacjentów skorzysta z opieki koordynowanej. W diabetologii są to pacjenci ze stanem przedcukrzycowym, a w endokrynologii – z nadczynnością tarczycy.

Powstanie też nowy zakres opieki koordynowanej: diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby nerek. W jego ramach pacjenci będą mieli dostęp do: kompleksowej porady, badania diagnostycznego UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu), konsultacji specjalistycznych, porad edukacyjnych, konsultacji dietetycznych.

Lekarz, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, będzie mógł wystawiać skierowania na badania laboratoryjne.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zleci więcej badań diagnozujących alergie. Dzięki temu diagnostyka przy ich podejrzeniu będzie szybsza – pacjenci nie będą czekali w kolejce do specjalisty. Jeśli wyniki będą negatywne, lekarz POZ będzie szukał innych przyczyn zgłaszanych objawów. To przyspieszy właściwą diagnozę i skuteczną terapię.

Nowa lista refundacyjna — dodano 78 produktów

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 78 produktów bądź nowych wskazań — podano w obwieszczeniu resortu zdrowia.

Dla 65 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4 590,27 zł). Dla 69 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,51 zł do 2 430,00 zł).

Dla 994 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł). Dla 2886 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 157,41 zł). Dla 70 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,04 zł do 197,18 zł). Dla 4215 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,05 zł do 91,92 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 49 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Refundacją objęte zostaną nowe leki wykorzystywane w terapii onkologicznej, w tym przy leczeniu raka piersi. Wśród substancji znajdą się Enhertu i Lynparza (wykorzystywane w leczeniu chorych na raka piersi).

Wśród substancji objętych refundacją, ale bez wskazań onkologicznych, znajdą się m.in: Dysport (toksyna botulinowa typu A) stosowana w leczeniu pacjentów ze spastycznością kończyn iAdtralza (stosowana w leczeniu atopowego zapalenia skóry).

Od 1 listopada tego roku refundowane przestaną być między innymi dwa doustne leki przeciwcukrzycowe oraz donosowa szczepionka przeciw grypie.

O prawie 200 złotych stanieje za to lek do terapii napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci i dorosłych. Wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Zmiana dla wystawiających recepty na bezpłatne leki

Od 1 listopada 2023 r. osoby wystawiające recepty na bezpłatne leki mogą skorzystać z możliwości dostępu do danych osobowych pacjentów uprawnionych do bezpłatnych leków lub jednostkowych danych medycznych dotyczących przepisanych leków — przypomniał resort zdrowia.

Ministerstwo Zdrowiana platformie X przypomniało o uruchomieniu możliwości dostępu do danych osobowych pacjentów uprawnionych do bezpłatnych leków lub jednostkowych danych medycznych dotyczących przepisanych leków.

„Od 1 listopada 2023 r. osoby wystawiające recepty na bezpłatne leki dla pacjentów: do ukończenia 18. roku życia, po ukończeniu 65. roku życia oraz kobiet w okresie ciąży mogą skorzystać z dostępu do ich danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych dotyczących ilości oraz rodzaju przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” — podkreślił resort zdrowia.

Dodano, że dostęp ten jest możliwy bez zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Zmiana w receptach na leki zawierające określone środki odurzające lub substancje psychotropowe

Minister Zdrowia informuje, że z dniem 1 listopada 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi nie będzie można wystawić recepty w postaci papierowej na leki zawierające określone środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Nie będzie również możliwe zrealizowanie w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym recepty papierowej wystawionej po tym terminie.

„Natomiast recepty wystawione w postaci papierowej przed 1 listopada 2023 r. (tzn. najpóźniej z dniem 31 października 2023 r.) będą mogły po tej dacie zostać skutecznie zrealizowane w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym w przewidzianym dla nich terminie ważności, tj. najpóźniej do 30 listopada 2023 r.” — wyjaśnił resort zdrowia.

Podkreślono, że żadna recepta w postaci papierowej na te środki lub substancje nie będzie mogła zostać skutecznie zrealizowana począwszy od 1 grudnia br.

„Termin realizacji recept na lek zawierający wszelkie środki odurzające lub substancje psychotropowe, na preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1, niezależnie od postaci tych recept (papierowej albo elektronicznej) wynosi bezwarunkowo 30 dni od dnia wystawienia recepty” — zwróciło uwagę MZ.

Jednocześnie przypomniano, że wyjątkowo – w przeciwieństwie do recept na innego rodzaju leki, żadna recepta (w tym papierowa) na lek zawierający środek odurzający lub substancję psychotropowa, preparat zawierający te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1, nie może być wystawiona z odroczeniem jej realizacji poprzez zawarcie na/w niej daty realizacji "od dnia". Wynika to wprost z ustawy z dnia 6 września 2001 r.– Prawo farmaceutyczne.

