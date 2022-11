Marek Szolc w RDC: jeszcze w tym roku początek serii debat o Warszawie Marta Hernik 14.11.2022 16:05 Warszawiacy potrzebują transparentnego programu. Nie dostają od miasta tyle, ile by mogli - uważa radny Lewicy Marek Szolc. W audycji "Polityka w południe" zapowiedział serię debat o mieście. Mają być poruszane tam najważniejsze kwestie - wysoka inflacja, komunikacja czy drogie mieszkania.

- To teraz najważniejsze - mówił Marek Szolc. - Od wielu miesięcy debata o Warszawie jest redukowana do tego, że ratusz mówi, że czegoś nie może, czegoś nie da albo coś jest blokowane, bo brak pieniędzy, bo zły PiS. Nie możemy redukować debaty o mieście do takiego poziomu. To nie może być wymówka na absolutnie każdą rzecz która się dzieje. Dlatego mogę zdradzić, że szykujemy z grupą postępowych organizacji serię debat o Warszawie - tłumaczył.





Radny Szolc wytyka miastu, że teraz zwłaszcza będąc w opozycji - trzeba bazować na przeciekach czy plotkach. Podczas planowanych debat poruszane będą najważniejsze tematy - wysoka inflacja, komunikacja, drogie mieszkania.

- Debat, w których nie będzie marudzenia, w których nie będzie jojczenia i redukowania problemu do "zły PiS" czy "zła Platforma Obywatelska". Debat, gdzie będziemy mówili o konkretnych propozycjach, jak naprawdę radykalnie zmieniać nasze miasto. Pierwsza debata jeszcze w grudniu - mówił gość RDC.



Mowa będzie też o budżecie, bo - zdaniem Radnego Szolca - miasto nie podjęło wielu działań, by zwiększać dochody i setki milionów złotych przeciekają przez palce.

