IT, marketing i branże techniczne. Gdzie najbardziej brakuje pracowników? Adam Abramiuk 15.04.2023 15:41 Prawie 3/4 firm w Polsce ma problem z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników. Tak wynika z raportu "Niedobór talentów 2023". Szczególnie brakuje specjalistów w branżach komputerowych i technicznych. Ważne są także jednak tzw. kompetencje miękkie.

3/4 firm ma problem z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników (autor: Pixabay)

- Największe problemy są w kadrach IT, marketingu oraz technicznych - mówiła w Magazynie Ekonomicznym RDC ekspertka rynku pracy, Katarzyna Pączkowska. - To jest związane z tym, że wiele biznesów i sprzedażowych i marketingowych przenosi się do internetu. Mówimy o sprzedaży e-commerce, o digital marketingu. To nowe kompetencje poszukiwane przez pracodawców. Ważne są też kompetencje inżynieryjne czy techniczne w firmach produkcyjnych - tłumaczyła.

Ważnymi umiejętnościami są też znajomość języków obcych, szczególnie niemieckiego. Potrzeba też specjalistów od logistyki.

Jak dodała ekspertka, ważne są też tzw. kompetencje miękkie.

- Adaptacja, odporność na stres, krytyczne myślenie, analiza, to są kompetencje najszerzej poszukiwane, ze względu na to, żeby osoby, które pracują w zespołach radziły sobie z trudnościami. Żyjemy w takim świecie przebodźcowanym i szybko zmieniającym się - wyjaśniała.

Szczegółowy raport na stronie Manpower Group.

Posłuchaj całej rozmowy: O raporcie "Niedobór talentów 2023"

