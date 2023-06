Firma OceanGate: wszyscy na pokładzie łodzi podwodnej Titan zginęli RDC 22.06.2023 21:12 Wszystkie pięć osób na pokładzie łodzi podwodnej Titan zginęło - poinformowała w czwartek firma OceanGate w oświadczeniu cytowanym przez CNN. Telewizja potwierdziła też, że w pobliżu wraku Titanica znaleziono części łodzi.

Firma OceanGate: wszyscy na pokładzie łodzi podwodnej Titan zginęli (autor: PAP/EPA/PETTY OFFICER 1ST CLASS AMBER HOWIE HANDOUT)

Zdaniem firma OceanGate, wszyscy na pokładzie łodzi podwodnej Titan zginęli. "Uważamy, że nasz dyrektor wykonawczy Stockton Rush, Shahzada Dawood i jego syn Suleman, Hamish Harding i Paul-Henry Nargeolet niestety zginęli" - przekazała firma odpowiedzialna za rejs na miejsce wraku Titanica.

Brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding prowadził biznesy w branży lotniczej, był znanym odkrywcą i poszukiwaczem przygód. Przedsiębiorca odbył komercyjny lot w kosmos, dzierżył też trzy rekordy Guinnessa, w tym za najdłuższy czas spędzony w najgłębszym miejscu światowych oceanów - Rowie Mariańskim, wielokrotnie podróżował też na biegun południowy.

Paul-Henry Nargeolet był francuskim nurkiem. Był jednym z największych światowych ekspertów w kwestii katastrofy Titanica, spędził we francuskiej flocie wojennej 25 lat.

Shahzada Dawood i jego syn Suleman pochodzili z jednej z najbogatszych pakistańskich rodzin.

Stockton Rush był współzałożycielem OceanGate.

CNN zacytowała też rządowy dokument z akcji poszukiwawczej, który stwierdził, że szczątki znalezione kilkaset metrów od Titanica były zewnętrznymi częściami łodzi Titan.

Szczątki 500 metrów od wraku Titanica

Znaleźliśmy szczątki łodzi podwodnej Titan. Szczątki wskazują na katastrofalne uszkodzenie kadłuba ciśnieniowego - powiedział w czwartek dowódca 1. Dystryktu Straży Wybrzeża USA (USCG) kontradmirał John Mauger.

Jak powiedział Mauger podczas konferencji prasowej, szczątki zostały znalezione ok. 500 metrów od wraku Titanica przez zdalnie sterowany pojazd podwodny wypuszczony ze statku Horizon Arctic. Później znaleziono kolejne pole szczątków.

- Te szczątki wskazują na katastrofalną utratę kadłuba ciśnieniowego - powiedział wojskowy. - W związku z tym wnioskiem, przekazujemy nasze najgłębsze kondolencje rodzinom - dodał.

Eksperci USCG stwierdzili, że mało prawdopodobne jest, by do implozji łodzi doszło w wyniku zderzenia z wrakiem Titanica.

Poszukiwania zaginionej łodzi

W obszar poszukiwań zaginionej w niedzielę łodzi podwodnej Titan wysłano zaawansowany sprzęt ratunkowy. We wtorek i środę słyszano odgłosy uderzeń. Jak powiedział podczas środowej konferencji prasowej kapitan Jamie Frederick z amerykańskiej Straży Wybrzeża (USGC), poszukiwania na obszarze, z którego dobiegały odgłosy, nie przyniosiły rezultatów, ale trwały mimo tego.

Oceanograf Carl Hartsfield opisał odgłosy jako „walenie”, jednak analiza dźwięków nie przyniosła definitywnych rezultatów, by określić ich źródło.

Zapas tlenu na Titanie?

Glen Singleman, specjalista od medycyny ekstremalnej, powiedział dziennikarzom „The Guardian”, że wyliczenia dotyczące 96-godzinnego zapasu tlenu, o którym mówi się od czasu utraty kontaktu z łodzią, oparte są na zużyciu tlenu przez przeciętne osoby o średnim metabolizmie. W sytuacji stresowej ludzie mogą – w zależności od osobowości – zużywać tlen szybciej lub wolniej.

Do tego, zauważa Singleman: „Trzeba kontrolować przepływ tlenu, usuwać dwutlenek węgla i parę wodną. Są to trzy rzeczy w środowisku wewnętrznym, które trzeba kontrolować. Czwartą rzeczą jest temperatura ... temperatura wody tam na dole wynosi od 0 do 1 st. Celsjusza”.

Aby zapobiec gromadzeniu się dwutlenku węgla, statki podwodne są wyposażone w „płuczki”, które usuwają dwutlenek węgla z powietrza. – Problem polega na tym, że po pewnym czasie dochodzi się do punktu nasycenia i trzeba wymienić wapno sodowane służące do usuwania CO2 – powiedział Singleman.

Spadek tlenu w powietrzu poniżej standardowego poziomu wynoszącego 21 proc. może skutkować niedotlenieniem, w którym tkanki ciała zostają pozbawione odpowiedniego zaopatrzenia. Stężenie tlenu na poziomie 10 proc. i niższym może skutkować utratą przytomności i śmiercią.

Titan, mała komercyjna łódź podwodna firmy OceanGate, poszukiwana jest od niedzieli, kiedy straciła łączność 105 minut po rozpoczęciu 4-kilometrowej podróży na dno Atlantyku, by zwiedzić wrak Titanica. Na jej pokładzie znajdują się brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding, pochodzący z jednej z najbogatszych pakistańskich rodzin Shahzada Dawood i jego syn Suleman, współzałożyciel OceanGate Stockton Rush oraz francuski nurek Paul-Henry Nargeolet.

