Kolejny niezidentyfikowany obiekt spadł na teren Polski. Gdzie dokładnie? RDC 20.02.2025 14:51 Na teren jednej z posesji w gminie Czersk (Pomorskie) spadł niezidentyfikowany obiekt. Polska Agencja Kosmiczna informuje, że czeka na oględziny służb, a zdjęcia z tych oględzin wysyłane będą do SpaceX.

Działania policji (autor: KSP/zdjęcie ilustracyjne)

Policja otrzymała zgłoszenie od właścicielki jednej z posesji w gminie Czersk o tym, że na jedną z posesji spadł niezidentyfikowany obiekt.

– Policjanci zabezpieczają teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia – przekazała rzeczniczka chojnickiej policji Magdalena Zblewska.

Poinformowała, że o zdarzeniu powiadomiono m.in. Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Jednym z rozważanych scenariuszy jest to, że chodzi o część rakiety firmy SpaceX.

Rzeczniczka POLSA Agnieszka Gapys skomentowała, że agencja jest w kontakcie z policją z tamtej okolicy. Jak wyjaśniła, aby się przekonać, co to za obiekt, służby muszą go odnaleźć.

Według doniesień świadków obiekt ten wpadł do zbiornika wodnego i odnalezienie tej części może trochę potrwać.

– Czekamy na oględziny służb, które mają zobaczyć ten obiekt. Zdjęcia z tych oględzin wysyłamy do SpaceX. Dopiero, jeśli firma się odniesie, będziemy mogli potwierdzić lub nie – powiedziała.

W środę pojawiły się doniesienia o znalezieniu w okolicach Poznania niezidentyfikowanych obiektów, możliwych szczątków Falcon 9.

POLSA potwierdziła, że w nocy z wtorku na środę nad terytorium naszego kraju doszło do niekontrolowanego wejścia w atmosferę członu rakiety nośnej Falcon 9 R/B. Część statku ważyła około 4 ton. Rakieta została wystrzelona 1 lutego z bazy lotniczej Vandenberg w Kalifornii, w ramach misji Space X Starlink Group 11-4.

