Problem z metadonem na Pradze Północ. Będzie reakcja Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Abramiuk 20.02.2025 07:03 Narodowy Fundusz Zdrowia będzie reagował ws. metadonu na Pradze Północ — dowiedziało się Polskie Radio RDC. Środek, który pomaga w leczeniu, jest wydawany w klinikach uzależnień. Istnieje jednak problem nielegalnego handlu środkiem na ulicach dzielnicy. Radni Pragi Północ chcą szerokiej kontroli punktów leczenia substytucyjnego. Komisja Bezpieczeństwa, w którym wzywa do przeprowadzenia kontroli w klinikach.

Narodowy Fundusz Zdrowia (autor: RDC)

Będzie reakcja Narodowego Funduszu Zdrowia ws. metadonu. Jak informowaliśmy w Polskim Radiu RDC, na Pradze Północ występuje problem z funkcjonowaniem klinik uzależnień. W dzielnicy istnieją aż trzy takie punkty. Metadon, który pomaga w leczeniu, trafia jednak na czarny rynek.

Jednym ze źródeł problemu jest zagęszczenie tych punktów w jednej dzielnicy, a liczba realizowanych tam procedur przekracza rekomendowaną przez Ministerstwo Zdrowia.

Jak dowiedzieliśmy się w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, są plany utworzenia takiej placówki na lewym brzegu stolicy.

— Dostrzegając rosnącą liczbę pacjentów objętych programem leczenia substytucyjnego realizowanego przez podmioty zlokalizowane na obszarze dzielnicy Praga Północ, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił 10 lutego bieżącego roku tzw. uzupełniające postępowanie konkursowe w zakresie programu leczenia substytucyjnego dla Warszawy lewobrzeżnej — poinformował Piotr Kalinowski z NFZ.

Radni Pragi Północ przyjęli stanowisko, w którym wzywają różne instytucje do przeprowadzenia kontroli w klinikach.

Szersza kontrola punktów leczenia substytucyjnego.

Radni Pragi Północ chcą szerokiej kontroli punktów leczenia substytucyjnego. Komisja Bezpieczeństwa przyjęła stanowisko z apelem do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, żeby instytucje dokładnie przyjrzały się funkcjonowaniu placówek.

— Przyjrzały się kontraktom tych placówek, liczbie osób, które są na Pradze leczone i też samemu funkcjonowaniu takich miejsc, czyli temu, czy cały proces odbywa się tutaj zgodnie z obowiązującymi przepisami — przekazał wiceprzewodniczący rady Pragi Północ Krzysztof Michalski.

Jak dodał radny, były już rozmowy z Ministerstwem Zdrowa ws. kontroli, choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadały.

— Będą to kontrole, które z pewnością przeanalizują, czy proces leczenia, czy proces udzielania tej pomocy odbywa się we właściwy sposób, czy taka placówka jest do tego przygotowana i czy po prostu spełnia wszystkie standardy — dodał Michalski.

Radni domagają się także podjęcia działań w zakresie zwalczania narkotyków na Pradze Północ, zwiększenia patroli i kontroli nielegalnego handlu.

