Burmistrz Milanówka o systemie kaucyjnym: opakowania to nie śmieci, a surowce Idalia Tomczak 04.03.2025 16:26 Najważniejsze, żebyśmy zrozumieli, że opakowania to nie śmieci, a surowce - mówił w rozmowie z Polskim Radiem RDC burmistrz Milanówka. Artur Nidziński bierze udział w X Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach. Jednym z jego tematów jest gospodarowanie odpadami.

Burmistrz Milanówka o systemie kaucyjnym (autor: RDC)

Gospodarowanie odpadami to jeden z ważnych tematów odbywającego się w Mikołajkach X Europejskiego Kongresu Samorządów. Rozmawialiśmy o tym z burmistrzem Milanówka Arturem Nidzińskim. Jak mówił w kongresowym studiu Polskiego Radia RDC, samorządowcy czekają na zmiany.

1 października ma zacząć obowiązywać w Polsce system kaucyjny. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 mkw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie w ich przypadku dobrowolne.

- Czekamy na tego 1 października jeżeli chodzi o opakowania wtórne, bo tutaj już mówimy o tym, że wejdzie ustawa mówiąca o opakowaniach, które będą kaucyjne - tłumaczył Nidziński.

Burmistrz Milanówka zwracał uwagę, że będziemy musieli nauczyć się obiegu zamkniętego.

- Najważniejsze, żebyśmy chyba wszyscy zrozumieli, że te wszystkie opakowania to jednak nie są śmieci, a surowce, bądź ewentualnie, jeżeli już mamy opakowanie, to żeby to było opakowanie wielorazowego użytku - wskazał.

Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.

