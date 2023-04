Dziś drugi dzień świąt wielkanocnych. Czy sklepy są otwarte? Adam Abramiuk 10.04.2023 13:47 W drugi dzień świąt - bez handlu. Możliwe otwarte jedynie lokalne sklepiki. W Radiu dla Ciebie sprawdzamy, czy jest możliwość zrobienia dziś zakupów.

Dziś drugi dzień świąt wielkanocnych. Czy sklepy są otwarte? (autor: pixabay)

Zdaniem związków zawodowych, zamknięte sklepy nie powinny być problemem, bo Polacy przyzwyczaili się do zamkniętych sklepów w niedziele i święta. Jednak w wyjątkowych sytuacjach nie powinno być problemów z podstawowymi zakupami.

- Ustawa ma wiele wyjątków i stacje benzynowe i inne tego typu placówki prowadzone przez właścicieli regulują to sobie we własnym zakresie. Ale w mojej ocenie święta wielkanocne są tak głęboko zakorzenione w naszej tradycji, że na dwa dni rodzinie jedzenia powinno wystarczyć - mówi Andrzej Radzikowski z OPZZ.



Jak dodaje Andrzej Piegutkowski NSZZ, pracownicy sklepów także mają prawo do odpoczynku i świętowania.

- W przypadku handlu i innych dziedzin działalności gospodarczej powinno być tak, że jak największa liczba pracowników powinna mieć dwa dni wolne w tygodniu. Każdy, kto chciałby robić zakupy w poniedziałek, niech zastanowi się, czy on również chciałby w ten świąteczny poniedziałek pracować - wyjaśnia.





Sklepy do pełnej działalności wrócą we wtorek.

