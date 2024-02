Co Polacy chcieliby dostać z okazji walentynek? Popularność „prezentów-atrakcji” wzrasta

Od 50 do 100 zł to najczęstszy przedział kwotowy, w jakim Polacy kupują prezenty swoim najbliższym - tak wynika z raportu „Jak obdarowujemy najbliższych? Prezentowe zwyczaje Polaków” przeprowadzonego przez Wyjątkowy Prezent. Choć wśród rodzajów upominków wciąż najpopularniejsze są te materialne, w szczególności słodycze czy kosmetyki, to coraz częściej chcielibyśmy otrzymać prezent w formie przeżyć.