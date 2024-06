Ekspert o cyberbezpieczeństwie: Musimy zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną Adam Abramiuk 26.06.2024 11:31 Minimalna infrastruktura krytyczna w Polsce musi być dobrze zabezpieczona przed atakami hakerskimi - mówił w „Poranku RDC” pułkownik dr Piotr Potejko. W ramach cyklu RDC Studio Obywatelskie rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie, dezinformacji i bezpieczeństwie publicznym w kontekście ataków hakerskich.

W ramach cyklu RDC Studio Obywatelskie rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie, dezinformacji i bezpieczeństwie publicznym w kontekście ataków hakerskich. Pułkownik dr Piotr Potejko podkreślał, dlaczego istotny jest rozwój zabezpieczeń cyfrowych.

Posłuchaj rozmowy | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni | płk dr P. Potejko

- Jedną z podstaw wojny hybrydowej jest właśnie atakowanie kluczowej infrastruktury, jak na przykład wodociągów - mówił ekspert. - Mamy te dźwignie, które wyłączymy, jest wszystko w porządku. No nie, to bezpieczeństwo nazywane bezpieczeństwem przemysłowym, to teraz są komputery. Nikt nie zarządza już elementami bezpieczeństwa za pomocą dźwigni, wajchy, tak zwanej wajchy. To są komputery. I teraz sobie wyobraźmy, nie mamy paliwa zagrożona infrastruktura krytyczna. Jakoś damy radę. Nie mamy wody, jak długo wytrzymamy bez tych podstawowych elementów, które mają wpływ na to nasze poczucie bezpieczeństwa? - tłumaczył.



Płk Piotr Potejko wskazywał, że ataki hakerskie są faktem. Przykładem jest wczorajszy atak na jedną z sieci sklepów meblowych. Firma weryfikuje teraz, czy hakerzy uzyskali dostęp do danych klientów.

- Nie możemy bagatelizować bezpieczeństwa informacyjnego - podkreślił pułkownik Potejko. - To jest zrozumienie klucza cyberbezpieczeństwa. Informacja jest teraz elementem pożądanym właściwie przez każdego. Każdy chce mieć pierwsze, najważniejsze informacje. Każdy chce przetwarzać informacje i mieć wiedzę z tych informacji. No bo to jest klucz funkcjonowania naszego społeczeństwa. Jeżeli będziemy lekceważyć to bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, czyli w sieciach komputerowych, to wpadniemy w czarną dziurę i będziemy ulegali tym negatywnym działaniom hakerskim - wskazał.



W celu zabezpieczenia swoich danych warto zastrzec PESEL lub założyć konto w sprawdzonej firmie zabezpieczającej dane osobowe.

