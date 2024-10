Były poseł Janusz Palikot został warunkowo aresztowany

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zdecydował o warunkowym aresztowaniu na dwa miesiące Janusza Palikota. O decyzji poinformował jeden z jego adwokatów mecenas Jacek Dubois. Prokuratura Krajowa postawiła byłemu posłowi 8 zarzutów. Śledczy wnieśli o tymczasowy areszt ze względu na zagrożenie surową karą oraz obawę matactwa. Janusz Palikot nie przyznał się do zarzucanych czynów. Grozi mu do 20 lat więzienia.