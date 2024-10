Nowa strategia migracyjna rządu. Komentarze polityków w „Bez ogródek” Cyryl Skiba 13.10.2024 12:32 Nowa strategia migracyjna polskiego rządu była jednym z tematów audycji „Bez ogródek” w Polskim Radiu RDC. Politycy komentowali sobotnie wystąpienie premiera Donalda Tuska, w którym zapowiedział, że jego rząd nie będzie respektował żadnych unijnych przepisów, które uderzają w bezpieczeństwo polskich granic.

Bez ogródek Agnieszki Gozdyry w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

W audycji Agnieszki Gozdyry „Bez ogródek” zaproszeni goście dyskutowali na temat nowej strategii migracyjnej polskiego rządu i zapowiedzi premiera Donalda Tuska ws. bezpieczeństwa polskich granic.

Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej czeka na szczegóły strategii, które mają być przedstawione po wtorkowym posiedzeniu rządu.

– Czekamy do wtorku, kiedy poznamy szczegóły tej strategii. Każdy jej element będzie podlegał dyskusji, debacie i konsultacjom. Będą również dyskusje na forum państw Unii Europejskiej – powiedziała.

Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy powiedziała, że jako koalicjant nie komentuje politycznego wystąpienia premiera na konwencji KO i czeka na konkretny dokument.

– Koalicjanci mogą się odnosić do dokumentu, który już istnieje. We wtorek ten dokument zobaczymy. Na pewno nasi ministrowie będą podkreślać wagę dokumentów międzynarodowych, a właściwie prawo, które nas obowiązuje – podkreśliła.

Elementem nowej polityki migracyjnej ma być czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu, co budzi wątpliwości obrońców praw człowieka. Robert Sitnik z Polski 2050 ocenił, że jest to kontrowersyjny pomysł.

– Musimy dbać o granice, musimy zapewnić Polakom bezpieczeństwo, ale to nie może wykluczać człowieczeństwa i na pewno nie powinno prowadzić do łamania praw międzynarodowych i naszych umów międzynarodowych – powiedział.

Z kolei Marek Jakubiak z Kukiz '15 przyznał, że premier zaimponował mu swoją zdecydowaną postawą. Sam bowiem od lat powtarza, że Polska musi uszczelniać granice.

– Najwyższy czas, żeby Europa przejrzała na oczy i nie podszywała się lewicowymi poglądami na te sprawy. Mówią o tym miliony imigrantów w Niemczech, którzy nie chcą pracować. Dzisiaj przypisywanie do tego jakiejkolwiek empatii jest zbrodnią na naszym narodzie – powiedział.

Grzegorz Płaczek z Konfederacji zaś odniósł się do zapowiedzi premiera dotyczącej budowy centrów integracji cudzoziemców.

– Będzie nas czekać budowa 49 centrów integracji cudzoziemców. Oznacza to, że ni mniej, ni więcej, tylko pan premier przyznał się automatycznie, że będziemy w całej Polsce tych imigrantów przyjmować, bo inaczej byśmy nie budowali tych centrów, które będą koordynowane notabene przez urzędy marszałkowskie – zauważył.

Donald Tusk w swoim wystąpieniu podkreślił, że państwo musi odzyskać stuprocentową kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża, oraz że do naszego kraju mogą trafiać tylko ludzie, którzy chcą tu uczciwie pracować, płacić podatki, integrować się z polskim społeczeństwem.

„Jeśli ktoś chce przyjechać do Polski na stałe, dłużej pracować czy się uczyć, musi respektować polskie standardy, polską obyczajowość, musi chcieć się integrować” – powiedział szef rządu.

Premier zapowiedział również, że przygotowywany jest plan przyspieszonych powrotów Polaków z zagranicy. Zadeklarował, że między innymi pod względem bezpieczeństwa Polska będzie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na świecie.

Donald Tusk zapowiedział, że przedstawi strategię 15 października. Dyskusja o migracji będzie także na pewno tematem najbliższej Rady UE, która odbędzie się 17 i 18 października Brukseli.

