Premier: Europa musi podjąć wyścig zbrojeń rozpoczęty przez Rosję i musi go wygrać RDC 06.03.2025 12:32 Europa musi podjąć wyścig zbrojeń rozpoczęty przez Rosję i musi go wygrać – powiedział premier Donald Tusk, wchodząc na unijny szczyt, zorganizowany w czwartek w Brukseli. Jak mówił, Europa straciła dużo czasu w kwestii budowy unii obronnej, ale „dzisiaj wszystko się zmieniło”.

Premier Donald Tusk (autor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA)

Przed unijnym szczytem w Brukseli Donald Tusk powiedział, że kiedy mówił o potrzebie utworzenia unii obronnej, to miał bardziej nadzieję niż pewność, że to w ogóle będzie możliwe. – I też mówiłem wtedy, że nie ma już ani chwili do stracenia – dodał.

– Straciliśmy jako Europa dużo czasu. Ale dzisiaj naprawdę wszystko się zmieniło. Mówię zarówno o propozycji Komisji (Europejskiej, dotyczącej zmobilizowania do 800 mld euro – przyp. red.), jak i determinacji wszystkich moich rozmówców. Potwierdzali to w czasie spotkań w Paryżu i w Londynie – powiedział premier.

– Wszyscy są zdeterminowani, żeby podjąć to wyzwanie – podkreślił. – Nie ulega wątpliwości, że wojna w Ukrainie, nowe podejście administracji amerykańskiej do Europy i przede wszystkim rozpoczęty przez Rosję (...) wyścig zbrojeń stawiają przed nami zupełnie nowe wyzwania. Europa musi podjąć ten wyścig zbrojeń i musi go wygrać – ocenił szef polskiego rządu.

– Jestem przekonany, że Rosja przegra ten wyścig, tak jak Związek Sowiecki przegrał podobny wyścig zbrojeń 40 lat temu. I to jest też jedyna metoda, żeby uniknąć konfliktu na szerszą skalę – mówił.

