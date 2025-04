Dwoje otwockich radnych zawieszonych. W tle sfałszowane podpisy

Dwoje otwockich radnych zawieszonych i wykluczonych z klubu Koalicji Obywatelskiej. To Barbara Dylejko-Menin oraz Krystian Kiełtyka. To w związku z podejrzeniem, że mieli oni fałszować podpisy swoich kolegów. — Jeden z tych podpisów należał do mnie, a ja tego wniosku nigdy nie widziałem na oczy — mówił w „Poranku RDC” Arkadiusz Krzyżanowski, radny z Otwocka.