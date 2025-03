M. Borowski w RDC o sytuacji Ukrainy: Żeby doszło do porozumienia, potrzeba woli obu stron Adam Abramiuk 27.03.2025 21:26 Co dalej z Ukrainą to najtrudniejsze pytanie, jakie można dziś zadać, jeżeli chodzi o światową politykę - mówił w Polskim Radiu RDC senator KO Marek Borowski. W Paryżu odbył się dziś szczyt „koalicji chętnych”. W jej skład wchodzą kraje UE i NATO gotowe wspierać Ukrainę w procesie pokojowym.

RDC/PAP

W stolicy Francji Tusk wziął udział w szczycie „koalicji chętnych”, czyli państw gotowych wspierać Ukrainę m.in. w procesie pokojowym. Odbył również dwustronne spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Na późniejszej konferencji premier podkreślił, że szczyt dotyczył przede wszystkim rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wsparcia dla tego kraju, a także „z oczywistych względów” bezpieczeństwa całego kontynentu, w tym Polski.

„Wszyscy bez wyjątku prezentowali takie samo stanowisko wobec rosyjskiej agresji, wobec konieczności pomocy dla Ukrainy w jej obronie” - powiedział Tusk. Dodał, że identyczne stanowisko Europa ma także wobec „niezbędnego wysiłku, aby utrzymać jak najlepsze relacje z USA, nawet jeśli okoliczności nie zawsze temu sprzyjają”.

Szczyt w Paryżu skomentował w Polskim Radiu RDC senator KO Marek Borowski. Jak powiedział, przyszłość Ukrainy to dziś najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać, jeżeli chodzi o światową politykę.

- Doprowadzenie do zawieszenia broni, potem do rozmów pokojowych i w końcu do jakiegoś trwałego pokoju, to jest oczywiście cel szlachetny, potrzebny i jeżeli ktokolwiek podejmuje taką inicjatywę, to trzeba temu przyklasnąć. Z drugiej strony do tego, żeby doszło do porozumienia trzeba jakiejś woli obu stron - tłumaczył w audycji „Polityka w południe”.

Premier oświadczył, że współpraca państw, których przywódcy zebrali się w czwartek w Paryżu „będzie polegała także na szukaniu nietypowych rozwiązań”. „Na przykład - żeby przedłużyć sankcje wobec Rosji, a nie możemy tu prawdopodobnie liczyć na Budapeszt (...) Więc między innymi podnosiłem potrzebę szukania metod, które pozwolą na wspólna politykę europejską wobec Rosji nawet, jeśli Węgry nie będą tym zainteresowane” - zauważył.

Tusk mówił też, że z dużą satysfakcją przyjął słowa Macrona, który powiedział mu podczas spotkania w cztery oczy, że pomoc Ukrainie, w tym wysłanie tam wojsk w celu stabilizacji pokoju, nie może w żaden sposób osłabić możliwości obronnych wschodniej flanki.

„Polska będzie bardzo efektywnie wspierała wszystkie działania na rzecz pokoju (...) przede wszystkim wtedy, kiedy będziemy skutecznie bronili naszej granicy i całej wschodniej granicy NATO i UE. Wszyscy to wreszcie zrozumieli” - powiedział szef rządu.

Czwartkowe spotkanie z udziałem szefów państw i rządów 27 państw, w tym krajów UE, trwało trzy godziny. Reprezentowane były również Wielka Brytania, Kanada, Turcja i Norwegia; obecny był też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Do rozmów w stolicy Francji doszło po tym, gdy - po trzydniowych negocjacjach, prowadzonych w Arabii Saudyjskiej - Biały Dom ogłosił, że Ukraina i Rosja wypracowały zawieszenie broni na Morzu Czarnym. USA zgodziły się przy tym pomóc Rosji w ułatwieniu eksportu produktów rolnych i nawozów z tego kraju oraz udzielić wsparcia Ukrainie w powrocie dzieci, nielegalnie wywiezionych przez Rosję.

Na konferencji po zakończeniu szczytu Macron przyznał, że nie ma obecnie jednomyślności w sprawie proponowanych przez Francję i Wielką Brytanię sił międzynarodowych, które miałyby być wysłane na Ukrainę w przypadku ewentualnego rozejmu. Prezydent dodał, że siły reasekuracyjne mogłyby być rozmieszczone w miejscach o strategicznym znaczeniu.

