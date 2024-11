Roman Fritz w RDC: Joe Biden podrzucił zgniłe jajo Donaldowi Trumpowi Adam Abramiuk 18.11.2024 14:26 Joe Biden swoją decyzją podrzucił zgniłe jajo Donaldowi Trumpowi – ocenił gość audycji „Polityka w południe” Roman Fritz. Poseł Konfederacji mówił o decyzji prezydenta USA dotyczącej pozwolenia Ukrainie na atakowanie celów na terytorium Rosji rakietami dalekiego zasięgu.

Roman Fritz (autor: RDC)

Polityk Konfederacji skomentował ostatnią decyzję prezydenta USA w sprawie Ukrainy. Amerykanie dali zielone światło na wykorzystywanie broni rakietowej do niszczenia celów na terenie Rosji.

– Donald Trump musi zmierzyć się z decyzją, która nie należy do niego i jest mu obca. On tego nie chciał. Donald Trump, jeszcze jak był w opozycji, mówił że gdyby on był prezydentem, to do tego konfliktu w ogóle by nie doszło. Że 24 godziny wystarczą mu, żeby to załatwić – wskazywał na antenie Roman Fritz.

Decyzja Joe Bidena spotkała się z aprobatą wielu polityków Zachodu, także z Polski. Poseł Konfederacji stwierdził, że to „bardzo niebezpieczna zabawa”, a Polska powinna się od konfliktu trzymać z daleka.

– Przecież konsekwencje dla nas nigdy nie będą dobre w takiej sytuacji. Możemy nawet być krajem frontowym, Polska może być wciągnięta w ten konflikt. W tej chwili mamy tak gigantyczne problemy gospodarcze i demograficzne, że jeszcze tylko wojny nam brakuje – ostrzegał.

We wrześniu Władimir Putin groził, że wydanie Ukrainie zgody przez Zachód na użycie broni dalekiego zasięgu na terenach Rosji będzie oznaczało, że „kraje NATO są w stanie wojny z Rosją”.

