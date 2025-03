Marek Borowski w RDC o rozmowach w Białym Domu: D. Trump nie ma żadnego planu Adam Abramiuk 03.03.2025 18:47 Okazało się, że Donald Trump nie ma planu, jak zakończyć wojnę w Ukrainie i teraz chce się wycofać, zrzucając winę na Zełenskiego – mówił w Polskim Radiu RDC Marek Borowski. Senator Koalicji Obywatelskiej i były marszałek Sejmu skomentował w Poranku RDC wydarzenia z Gabinetu Owalnego.

W miniony piątek w Białym Domu doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Volodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem i J.D. Vance i gwałtownego sporu między przywódcami. W konsekwencji odłożono podpisanie dwustronnego porozumienia o dostępie amerykańskich firm do eksploatacji metali ziem rzadkich na Ukrainie.

– Trumpowi się wydawało, że jak on jako wielki prezydent Stanów Zjednoczonych powie: „słuchajcie, to usiądźmy tutaj i ustalmy”, to wszyscy zaraz usiądą i będą ustalać. A tak się nie stało. Nie wyszło mu to, co zamierzał. Teraz chce się trochę rakiem z tego wycofać, ale nie tak, żeby była jego wina – skomentował to spotkanie w Poranku RDC senator KO Marek Borowski.

Zdaniem byłego marszałka Sejmu kierunek, który zaplanował sobie Donald Trump, czyli rozmowy z Putinem i przyjazne podejście do prezydenta Rosji, był nietrafiony.

– Putin to jest szczwany lis, wykorzystuje tutaj to, że Trump nie bardzo wie, jak to zrobić i robi swoje. W związku z tym okazało się, że Trump nie ma żadnego planu – dodał Borowski.

Wyraźne wsparcie dla Ukrainy ogłosiła państwa Europy. W niedzielę na szczycie w Londynie Francja i Wielka Brytania zaproponowały miesięczny rozejm na Ukrainie. Zadeklarowano również gotowość wysłania wojsk w ramach misji pokojowej.

