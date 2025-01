Jacek Wiśnicki w RDC: Chcę pokazać obywatelom, że mają wpływ na życie Warszawy Adam Abramiuk 17.01.2025 15:17 Chcę przede wszystkim docenić osoby, które działają proobywatelsko, ale też pobudzić tych, którzy się wahają – mówił w Polskim Radiu RDC Jacek Wiśnicki. Nowo powołany wiceprezydent Warszawy był gościem Agnieszki Burzyńskiej w audycji „Polityka w południe”. Polityk Polski 2050 będzie w ratuszu odpowiedzialny za sprawy aktywności społecznej.

Jacek Wiśnicki (autor: RDC)

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w czwartek, 2 stycznia, powołał na stanowisko wiceprezydenta miasta Jacka Wiśnickiego. Na antenie RDC mówił o swoich priorytetach. Polityk Polski 2050 będzie w ratuszu odpowiedzialny za sprawy aktywności społecznej.

– To jest cały obszar odpowiedzialny za budżet obywatelski, który trwa i do zgłaszania projektów bardzo serdecznie państwa zapraszam, bo są nowe zasady. Ale to są też konsultacje obywatelskie, jest cały obszar wsparcia inicjatyw sąsiedzkich, lokalnych, czyli takiej aktywizacji – mówił o swoich zadaniach.

Jak dodał, przede wszystkim chce pokazać obywatelom, że mają faktyczny wpływ na życie Warszawy.

– Bardzo mi zależy na tym, żeby dawać mieszkańcom zaufanie do miasta i do instytucji, do tego że kiedy skorzystają z tego narzędzia, to będą mogli mieć wpływ – tłumaczył.

Jacek Wiśnicki dotychczas pełnił funkcję wicedyrektora w Centrum Komunikacji Społecznej, był też m.in. wiceburmistrzem dzielnicy Wawer. "Będzie odpowiedzialny za sprawy społeczne, komunikację społeczną oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi" - podał ratusz.

W połowie października ze stołecznego ratusza odeszła wiceprezydent Warszawy Adriana Porowska, rekomendowana na to stanowisko przez Polskę 2050. Porowska objęła stanowisko ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego, zastępując Agnieszkę Buczyńską, która zrezygnowała z tej funkcji.

Pierwszą wiceprezydent Warszawy jest Renata Kaznowska. Oprócz niej funkcję wiceprezydenta pełnią: Aldona Machnowska-Góra i Tomasz Mencina, który zastąpił na tym stanowisku Michała Olszewskiego gdy ten pod koniec kwietnia zrezygnował z tej funkcji.

Czytaj też: Śmiertelne potrącenie dwulatka koło Makowa Maz. Prokuratura umorzyła śledztwo