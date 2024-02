Nowoczesny stadion piłkarsko-lekkoatletyczny w Płońsku. Kiedy budowa? Katarzyna Piórkowska 29.02.2024 10:45 Płońsk ogłosił przetarg na wybór wykonawcy nowoczesnego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. Powstanie w miejscu dawnego obiektu. Nowy stadion ma powstać w ciągu dwóch lat od podpisania umowy z wykonawcą.

W Płońsku powstanie nowoczesny stadion piłkarsko - lekkoatletyczny. Ruszył przetarg na wykonawcę (autor: UM Płońsk)

To już pewne, w Płońsku powstanie nowoczesny stadion piłkarsko - lekkoatletyczny. Ratusz ogłosił przetarg na wybór wykonawcy i czeka na oferty do 2 kwietnia.

– Sportowcy czekali na tę chwilę wiele lat – mówi rzecznik burmistrza Płońska Filip Przedpełski – to będzie nowoczesny stadion. On powstanie w tym miejscu, gdzie do tej pory był stadion, którym dysponowaliśmy i on powstał w czasie okupacji niemieckiej. On był modernizowany, ale w stopniu takim umiarkowanym.

Nowy stadion ma powstać w ciągu dwóch lat od podpisania umowy z wykonawcą. Miasto zdobyło na inwestycję 30 mln. zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i 12 mln. z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

