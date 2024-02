Tragiczna śmierć byłego starosty płockiego Mariusza Bieńka. Wiemy kiedy rusza proces Agnieszka Pazdecka-Maruszak 28.02.2024 13:18 Proces w sprawie tragicznej śmierci byłego starosty płockiego Mariusza Bieńka ruszy 11 kwietnia. Na ławie oskarżonych zasiądzie kapitan łodzi, z której wypadł do Wisły lubiany i ceniony samorządowiec. Do wypadku doszło 22 sierpnia 2021 roku na Wiśle między Świniarami a Kępą Polską niedaleko Płocka.

W kwietniu rusza proces w sprawie tragicznej śmierci byłego starosty płockiego. Kapitał łodzi na ławie oskarżonych (autor: Powiat Płock)

11 kwietnia na ławie oskarżonych zasiądzie kapitan łodzi, z której wypadł do Wisły były starosta płocki Mariusz Bieniek. Prokurator postawił mu dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy spowodowania wypadku w ruchu wodnym ze skutkiem śmiertelnym. Drugi zarzut dotyczy prowadzenia w ruchu wodnym pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Za pierwsze przestępstwo kapitanowi łodzi grozi do 8 lat więzienia, drugie jest zagrożone wyrokiem do 2 lat.

Do wypadku, w którym zaginął Mariusz Bieniek, doszło 22 sierpnia 2021 roku na Wiśle między Świniarami a Kępą Polską niedaleko Płocka. Starosta wypłynął na ryby z dwoma znajomymi. W łodzi mężczyźni pili alkohol. Podczas manewru zatrzymania jednostka wywróciła się i cała załoga wypadła do Wisły. Dwóch z nich wydostało się na brzeg.

Poszukiwania starosty płockiego prowadzono od Świniar w dół rzeki, w kierunku Płocka. Kontynuowane były przez trzy kolejne dni. W akcję codziennie zaangażowanych było ponad 100 osób, w tym policjanci, strażacy, ratownicy WOPR, płetwonurkowie i strażnicy miejscy. Wykorzystywano też specjalne sonary do badania głębin Wisły. Ciało starosty odnaleźli wędkarze na wysokości Płocka około 20 km od miejsca wypadku.

