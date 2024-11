H. Wróblewska na zakończenie współKongresu Kultury: widzimy was i słyszymy; rozliczajcie nas RDC 09.11.2024 16:52 Widzimy was i słyszymy. Teraz są potrzebne decyzje, a nie dyskusje. Rozliczajcie nas – powiedziała w sobotę, ostatniego dnia współKongresu Kultury, szefowa MKiDN Hanna Wróblewska.

współKongres Kultury w Warszawie (autor: Leszek Szymański/PAP)

W sobotę w Warszawie zakończył się zainicjowany przez stronę społeczną, a organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzydniowy współKongres Kultury, podczas którego uczestnicy rozmawiali o kluczowych dla rozwoju polskiej kultury sprawach.

– To był rzeczywiście współKongres, dużo od was usłyszeliśmy, dużo się dowiedzieliśmy. Widzimy was i słyszymy, oczywiście nie wszystko możemy wdrożyć. Teraz są potrzebne decyzje, a nie dyskusje. Przede wszystkim bardzo wam dziękuję, bo myślę, że wasza obecność dała tutaj nam bardzo silne wsparcie, że to jest rzeczywiście współKongres nie ministry kultury i strony społecznej, ale to jest współKongres strony społecznej i stromy rządowej. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Rozliczajcie nas – powiedziała na zakończenie wydarzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska.

Było to piąte – po tych w 1981, 2000, 2009 i 2016 roku – spotkanie tego formatu, jednak po raz pierwszy program współKongresu kształtowany był przez ludzi kultury z całego kraju. Program wydarzenia obejmował 10 debat plenarnych, przygotowanych przez zespół programowy, 20 debat panelowych, wybranych w wyniku głosowania zarejestrowanych uczestniczek i uczestników współKongresu, a także wydarzenia towarzyszące.

Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialny wydarzenia było Polskie Radio RDC. Przez trzy dni współKongresu byliśmy na miejscu, gdzie nasi dziennikarze rozmawialim.in. z minister kultury Hanną Wróblewską.

Czytaj też: H. Wróblewska o zwolnieniu dyrektorki PISF K. Rozwód: nie było żadnych nacisków