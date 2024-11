„Bez ogródek” o prawyborach. Trzaskowski czy Sikorski? „KO ma klęskę urodzaju” Marta Hernik 10.11.2024 13:03 Koalicja Obywatelska ma klęskę urodzaju — tak decyzję o prawyborach dotyczących kandydata na prezydenta skomentował w Polskim Radiu RDC Andrzej Rozenek z Platformy Obywatelskiej. To był jeden z tematów dzisiejszej audycji „Bez ogródek”. Prawybory odbędą się za dwa tygodnie i będzie to wybór między prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

„Bez ogródek” w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

W audycji „Bez ogródek” goście Agnieszki Gozdyry dyskutowali o prawyborach dotyczących kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Decyzję o organizacji prawyborów przed wyborami prezydenckimi podjął w sobotę zarząd krajowy PO, w którego posiedzeniu uczestniczyli też liderzy pozostałych partii koalicyjnych, czyli Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych. Prawybory, w których wezmą udział wszyscy członkowie tych czterech partii, odbędą się w listopadzie. Wystartuje w nich dwóch kandydatów: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski.

Andrzej Rozenek z Platformy Obywatelskiej podkreślał, że jest dwóch świetnych kandydatów.

— Obydwaj mają wysokie kwalifikacje, obydwaj pokazali się jako mężowie stanu i politycy, którym Polacy mogą zaufać. Obydwaj mają naprawdę kompetencje do tego, żeby być milion razy lepszymi prezydentami niż Andrzej Duda. Ja zrobiłem sondę u siebie na platformie X. Zagłosowało prawie 9 tysięcy ludzi, czyli nie tak mało, to jest znacznie więcej niż przeciętne sondzie. Równiutko, łeb w łeb idą. Minimalnie jednym procentem prowadzi dzisiaj Radosław Sikorski. Wczoraj prowadził Rafał Trzaskowski — powiedział Rozenek.

Zdaniem Barbary Oliwieckiej z Polski 2050, tak naprawdę chodzi o to, „abyśmy żyli teraz życiem Koalicji Obywatelskiej”.

— Rafał Trzaskowski mówił, że konieczne jest to, żeby kandydat Koalicji Obywatelskiej miał silny mandat, ale ja się obawiam, że to będzie właśnie tak, jak tutaj pan powiedział, pół na pół. To mogą być bardzo minimalne różnice. Być może decyzja o tych prawyborach również jest związana z tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Że jednak stawiamy na bardziej tradycyjne wartości, że jednak gospodarka, że jednak silniejsza ręka — mówiła Oliwiecka.

Sebastian Gajewski z Lewicy zwracał uwagę, że Platforma może na tym zyskać lub stracić.

— Zawsze jest w polityce pokusa pokazywania kuchni politycznej, bo wybór kandydata na prezydenta to jest kuchnia polityczna. Trochę się zyskuje uwagi, ale też można trochę stracić, bo jednak pokazuje się, że są konflikty, napięcia, że są różne grupy. Ja widzę już na Instagramie, na Facebooku, na mediach społecznościowych, że połowa posłów, wiceministrów, ministrów pokazuje się z jednym kandydatem, połowa z drugim. Na tym można coś zyskać, na tym można coś stracić — stwierdził Gajewski.

Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że „Donald Tusk zrzuca z siebie odpowiedzialność, a w Platformie będą się teraz gryźli”.

— Tusk uznał, że po tych szkodliwych, idiotycznych wypowiedziach na temat wygranej Donalda Trumpa nie ma szans i najprawdopodobniej zrezygnował. I mówi, „nie chce brać odpowiedzialności za to, że możemy przegrać te wybory”. Druga kwestia jest taka, że obaj ci kandydaci będą szkodliwi, znaczy będą złymi prezydentami. Nie trzeba sięgać do cytatów żony, jeżeli chodzi o Sikorskiego. Wystarczy jego zacytować. „Donald Trump jest protofaszystą” — to są słowa Sikorskiego. Wpis absurdalny. Nie wiem, w jakim stanie go dokonywał. A z drugiej strony mamy Trzaskowskiego, który mówi o sobie, cytuję „dupiarz”. No, czy to ma być prezydent Polski? — zwracał uwagę Bogucki.

Marek Jakubiak z partii Kukiz 15 podkreślał, że Radosław Sikorki zrobi wszystko, żeby wygrać.

— Ja jestem w zdaniach, że Sikorski jest tego rodzaju człowiekiem, że on jest gotów rozwód wziąć, tylko żeby to pasowało. Naprawdę. To jest tego typu człowiek, że on jest gotów wszystko robić, żeby wystartować w prezydenckich wyborach. Brawo, dajcie Sikorskiego. Porozmawiamy o jego Afganistanie — mówił Jakubiak.

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej odbędą się 23 listopada, a program kandydata na prezydenta poznamy 7 grudnia.

