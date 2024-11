Święto Niepodległości w Warszawie. Dziś pierwsze utrudnienia [SPRAWDŹ] RDC 10.11.2024 15:37 Dziś w Warszawie pierwsze utrudnienia związane ze Świętem Niepodległości. W rejonie placu marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Krakowskiego Przedmieścia odbędzie się Capstrzyk Niepodległości. Autobusy będą kursowały objazdami. Kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego, pomiędzy Królewską a Wierzbową.

Święto Niepodległości w Warszawie i utrudnienia (autor: WTP)

11 listopada warszawiacy wysłuchają m.in koncertu „Wspólna Niepodległa”, sportowcy wezmą udział w 34. Biegu Niepodległości, nie zabraknie też uroczystej odprawy wart. Po południu ulicami przejdzie Marsz Niepodległości.

Świętowanie rozpocznie Capstrzyk Niepodległości przygotowany przez żołnierzy Wojska Polskiego w niedzielę 10 listopada, w godzinach 16.30-19.30. Plac zostanie zamknięty dla ruchu pomiędzy ulicami Królewską i Wierzbową oraz ul. Królewska od pl. S. Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia.

Autobusy linii 106, 111, 128, 175 będą kierowane na trasy objazdowe.

Autobusy 106 pojadą (w obydwu kierunkach) przez pl. S. Małachowskiego, ulicę Mazowiecką, Świętokrzyską do M. Kopernika i swojej stałej trasy.

Autobusy 111 będą jeździły w kierunku Gocławia od skrzyżowania ulic Senatorska/Bielańska/ Wierzbowa przez Senatorską, Miodową i Krakowskie Przedmieście, a w stronę Esperanto od skrzyżowania ulic Królewska/pl. marsz. J. Piłsudskiego przez Królewską i Marszałkowską do pl. Bankowego i stałej trasy.

Autobusy 128 i 175 będą miały skrócone trasy i będą kursowały między Szczęśliwicami/Lotniskiem Chopina a ulicą Emilii Plater (przystanek Emilii Plater 02).

Także w niedzielę, 10 listopada w godz. 20.00 – 22.00, zgłoszone zostało zgromadzenie publiczne na pl. Zamkowym oraz przemarsz Krakowskim Przedmieściem i gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza przed pomnik marsz. J. Piłsudskiego. W przypadku braku możliwości przejazdu Krakowskim Przedmieściem, autobusy linii: 116, 128, 175, 178, 180, 503 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Obchody 11 listopada

Główne obchody Święta Niepodległości odbędą się 11 listopada w samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Ulice w sąsiedztwie placu Piłsudskiego będą wyłączone z ruchu w godzinach 10-14. Przez cały dzień będą tam obowiązywały także ograniczenia w parkowaniu.

Nieopodal, na Krakowskim Przedmieściu, będzie odbywał się Festiwal Niepodległa. W godzinach 14-20 ulica będzie wyłączona z ruchu – od Nowego Światu do Trębackiej.

O godz. 18 Warszawa zaprasza na Cytadelę na koncert folkowy „Wspólna Niepodległa”, na który wstęp jest bezpłatny. Od 15 do 21 będą kursowały autobusy linii „Wspólna Niepodległa” z przystanku pl. Teatralny 02 do Cytadeli. Dowiozą one wszystkich chętnych na koncert i z powrotem.

34. Bieg Niepodległości i przejazdy motocyklistów

Punktualnie o godzinie 11.11 w poniedziałek, starter da sygnał do rozpoczęcia 34. Biegu Niepodległości. Uczestnicy będą biegli aleją Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego, aleją Niepodległości, a także ulicą Prostą. Organizacja wydarzenia wiąże się z zamknięciem tych ulic dla ruchu.

Główne ograniczenia będą obowiązywały w godzinach 9.30-14.30. Przygotowanie startu i mety będzie wymagało jednak dłuższego zamknięcia. Odcinek alei Jana Pawła II od ronda „Radosława” do ulicy Anielewicza, będzie nieprzejezdny w godzinach 3-19.

Narodowe Święto Niepodległości uczczą także motocykliści. W tym dniu odbędą się dwa przejazdy. W godzinach 11.30-13 z Wilanowa na plac Piłsudskiego przejedzie Motocyklowa Parada Niepodległości, a w godzinach 12-15.30 z Sulejówka na Ursynów przejadą uczestnicy MotoParady Niepodległości.

„Oba wydarzenia będą zabezpieczane przez policję. Może ona czasowo wstrzymywać ruch na ulicach, którymi przejadą kolumny motocykli” - przekazał ZTM.

Zgromadzenia publiczne i utrudnienia

11 listopada w stolicy zaplanowane zostały także zgromadzenia publiczne. Najliczniejsze obędzie się w godzinach 14-20. Marsz Niepodległości rozpocznie się na rondzie Dmowskiego, a następnie uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu PGE Narodowego.

W czasie zgromadzenia i marszu nie będzie przejazdu ulicą Marszałkowską – od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej, a także Alejami Jerozolimskimi, mostem i aleją Poniatowskiego od ulicy Emilii Plater do ronda Waszyngtona oraz na ulicy Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego.

„Policja może również w czasie przejścia uczestników zamknąć Wisłostradę pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim” - zaznaczył ZTM.

Wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.

Kierowcy w miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Oprócz planowanych zmian w organizacji ruchu, policjanci zabezpieczający poszczególne wydarzenia mogą zdecydować o zamknięciu dla ruchu także innych ulic.

Metrem w Święto Niepodległości

Ratusz zachęca do korzystania z obu linii metra, zapewniających połączenie z północy na południe (linia M1), a także lewo- i prawobrzeżnej części miasta (linia M2). Połączenie w osi wschód – zachód zapewnią także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, kursujących linią średnicową. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów WTP i KM.

W poniedziałek w godzinach 11-19 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny – M1 co około 4 minuty, a M2 co około 5 minut. W razie potrzeby do ruchu będą skierowane dodatkowe składy.

„Komunikacja naziemna niemal przez cały dzień będzie kursowała zmienionymi trasami. Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami pokrywającymi się z miejscami uroczystości, a także trasami zgromadzeń, przemarszów i 34. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu” - przekazał ZTM.

Trasy zmienią tramwaje linii: 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26 i 33 oraz autobusy: 102, 106, 107, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 200, 202, 409, 500, 503, 507, 509, 517, 519, 525, N12, N13, N46, N62 i N63.

11 listopada na trasy nie wyjadą tramwaje linii: 13 i 22 oraz autobusy linii: 126 i 160.

Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały pomiędzy osiedlem Skorosze a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a placem Trzech Krzyży. Z kolei autobusy linii 518 pojadą z Nowodworów do pętli na ulicy Bielańskiej, 520 z Marysina do Pomnika Lotnika, a 521 będzie łączyć Falenicę z rondem Wiatraczna.

