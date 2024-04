Ogromne kontenery na poboczu S8. Utrudnienia w pow. wyszkowskim [SPRAWDŹ] Cyryl Skiba 02.04.2024 10:51 Ogromne utrudnienia na trasie S8 w miejscowości Tumanek w powiecie wyszkowskim. Jeden pas wyłączony jest z ruchu z powodu dwóch kontenerów, które stoją na poboczu trasy. Policja ustala przyczyny zdarzenia i szuka właścicieli obiektów.

Utrudnienia na drodze S8 (autor: Policja Wyszków/FB)

W miejscowości Tumanek w powiecie wyszkowskim występują utrudnienia w ruchu ze względu na dwa ogromne kontenery znajdujące się na poboczu trasy S8.

Wioleta Szymanik z powiatowej policji przekazała RDC, że trwa ustalanie, w jaki sposób kontenery się tam znalazły.

— Trwają czynności zmierzające do ustalenia właściciela tych kontenerów i przyczyn ich pozostawienia na tej drodze. Jeden na przyczepie, drugi luzem. Funkcjonariusze zabezpieczają to miejsce. Jeden pas jest wyłączony z ruchu ze względów bezpieczeństwa do czasu usunięcia tych kontenerów — poinformowała Szymanik.

Utrudnienia są w kierunku Białegostoku.

