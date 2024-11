Osiem zgromadzeń 11 listopada w stolicy. „Będziemy robić wszystko, żeby marsz przebiegł spokojnie” RDC 10.11.2024 14:49 W poniedziałek 11 listopada odbędzie się w Warszawie osiem zgromadzeń, w tym Marsz Niepodległości. Jak podkreślił rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji Robert Szumiata, funkcjonariusze będą robić wszystko, żeby marsz przebiegł spokojnie, aby osoby, które w nim uczestniczą mogły czuć się bezpiecznie.

Święto Niepodległości w Warszawie (autor: policja.pl)

Komendant Główny Policji Marek Boroń w liście do policjantów i policjantek podkreślił, że Święto Niepodległości jest jednym z ważniejszych wydarzeń, podczas którego funkcjonariusze muszą stanąć na wysokości zadania i wywiązać się ze swoich obowiązków.

„Święto to jest wyrazem patriotyzmu i miłości do ojczyzny, a my policjanci możemy dać temu wyraz, zapewniając bezpieczeństwo zarówno osób, które będą chciały świętować ten dzień i brać udział w uroczystościach oraz zgromadzeniach, ale także tym, którzy w spokoju będą chcieli korzystać z czasu spędzonego wspólnie z rodziną i bliskimi” — zaznaczył.

Wyraził również przekonanie, że odpowiedzialność i poczucie obowiązku pozwolą zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

„Zróbmy wszystko, aby mozolnie odbudowywane zaufanie do polskiej Policji nie zostało zaprzepaszczone” — dodał.

Osiem zgromadzeń w Warszawie

W poniedziałek 11 listopada odbędzie się w Warszawie osiem zgromadzeń, w tym Marsz Niepodległości. Wiele ulic zostanie zamkniętych.

„Jak co roku na pewno musimy się liczyć z ogromnymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Apelujemy o to, żeby kierowcy zwracali uwagę na znaki drogowe, żeby nie jeździli na pamięć i słuchali poleceń policjantów” — powiedział rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji Robert Szumiata.

Zaapelował również, by nie pozostawiać samochodów na trasie przemarszu, która od lat jest taka sama.

„Będziemy robić wszystko, żeby ten marsz przebiegł spokojnie, żeby osoby, które w nim uczestniczą mogły czuć się bezpiecznie” — podkreślił. Stołecznych policjantów, jak co roku, będą też wspierać policjanci z innych garnizonów.

Szumiata zaznaczył, że sprawdzana jest trasa marszu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa — chodzi o zabezpieczenie elementów z budowy, kostek brukowych czy płyt chodnikowych.

„Będziemy je w miarę możliwości usuwać, po to, by nie stały się narzędziem do popełnienia przestępstwa” — dodał.

Zakaz noszenia broni i wyrobów pirotechnicznych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz mieszkańcom stolicy, Wojewoda Mazowiecki 6 listopada podpisał rozporządzenie porządkowe zakazujące noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie m. st. Warszawy w dniu 11 listopada 2024 r. Za naruszenie zakazu grozi kara grzywny określona zgodnie z ustawą Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawą Kodeks wykroczeń.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, 11 listopada w Warszawie wprowadzony jest zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiej broni. W uzasadnieniu czytamy, że wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestników odbywających się tego dnia uroczystości państwowych, jak i zgromadzeń publicznych.

Komenda Stołeczna Policji w porozumieniu ze Służbą Ochrony Państwa wprowadza także ograniczenia w lotach bezzałogowych statków powietrznych nad Warszawą. Strefa ograniczona obowiązywać będzie 11 listopada 2024 g. od godz. 6. do północy.

W dniu 11 listopada 2024 roku w godzinach 14 – 21 droga wodna Wisły zostanie zamknięta na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie.

Komenda Stołeczna Policji zaapelowała też, by w czasie udziału w wydarzeniach 11 listopada zwracać uwagę na dzieci i osoby starsze. „Warto, żeby dzieci miały przy sobie karteczkę z numerem telefonu do rodzica lub opiekuna. W przypadku rozdzielenia łatwiej będzie ich odszukać” — podkreśliła KSP.

Funkcjonariusze proszą również o przekazywanie informacji o pozostawionych bez nadzoru bagażach, pakunkach i temu podobnych przedmiotach. Także w tym przypadku można dzwonić na numer alarmowy lub powiadomić najbliższy patrol Policji lub Straży Miejskiej.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania w 1918 r. przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu.

Święto ustanowił Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone.

Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy — od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Czytaj też: Zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych 11 listopada w Warszawie