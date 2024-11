„Skunks wśród owadów” plagą na Mazowszu. Ekspert: powinniśmy się go pozbyć Beata Głozak 10.11.2024 17:17 Wtyk amerykański jest coraz częstszym gościem w domach mieszkańców Mazowsza. To inwazyjny gatunek owada z Ameryki Północnej. Eksperci przyznają, że w tym roku wyjątkowo się rozmnożył, a mieszkańcy województwa publikują w sieci kolejne zdjęcia owada podobnego do karalucha.

Wtyk amerykański (autor: wikimedia.org)

Inwazyjny gatunek owada z Ameryki Północnej jest coraz częstszym gościem w domach mieszkańców Mazowsza — mowa o wtyku amerykańskim.

Owad nie jest niebezpieczny dla ludzi. Jednak jak uprzedza prof. Stanisław Ignatowicz z SGGW, lepiej go nie drażnić, bo zaczyna wydzielać specyficzne zapachy.

– Zaniepokojony wydziela substancje, które są substancjami obronnymi i one dość mocno cuchną. Dostaje się do naszego mieszkania przez wszelkiego rodzaju nieszczelności. Jego ciało jest dość mocno spłaszczone, więc może się przecisnąć przez szpary – mówi profesor.

Skąd wziął się wtyk w Polsce?

Owad zanim w 2007 roku zawitał do Polski, najpierw rozgościł się we Włoszech. Eksperci mówią krótko – powinniśmy się go pozbywać.

Nie miejmy dla niego skrupułów – to szkodnik i w dodatku nie nasz – mówi o wtyku amerykańskim prof. Ignatowicz.

– Ja nie mam żadnego sentymentu. On nie jest nasz, trzeba go tępić. Żadnego serca dla niego nie mam. Jeśli to są małe ilości, to mechanicznie możemy je zebrać i wyrzucić. Gdy jest ich więcej, stosujemy normalne zabiegi, jak na inne owady biegające – uprzedza prof. Ignatowicz.

Wtyk jest szkodnikiem sosny. Wkłuwa się w jej młode pędy oraz szyszki i wysysa z nich soki roślinne, co z kolei może prowadzić do ich deformacji.

