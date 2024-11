CPK. Koniec programu dobrowolnych nabyć między Łodzią a Warszawą na początku przyszłego roku RDC 09.11.2024 07:16 Spółka CPK planuje zakończyć proces Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć na terenach linii kolejowej między Warszawą a Łodzią w I kwartale 2025 r. - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Odbyły się pierwsze spotkania z właścicielami nieruchomości, na których przedstawiono oferty.

"Część właścicieli otrzymała już zaproszenia do rozmów i pozytywnie na nie odpowiedziała, co zaowocowało pierwszymi spotkaniami oraz przedstawieniem im ofert cenowych" - podano. "Warunki przedstawiane właścicielom są równie korzystne, jak te oferowane dotychczas w ramach PDN na obszarze przyszłego lotniska" - dodano.

Dodano, że trwają opracowania i aktualizacje kolejnych operatów szacunkowych, a zawieranie aktów notarialnych ruszy pod koniec tego roku. Transakcje mają dotyczyć ok. 150 działek, a CPK planuje zakończenie całego procesu w pierwszym kwartale 2025 roku.

"Z uwagi na liniowy charakter inwestycji oraz społeczną analizę skutków budowy linii kolejowej, spółka zaprosiła do KPDN właścicieli działek zabudowanych, których budynki mieszkalne lub usługowe, pozostają w kolizji z inwestycją" - poinformowała spółka.

Ile można dostać?

Osobom zbywającym nieruchomości pod tę inwestycję w trybie dobrowolnym przysługują wyceny na poziomie 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu. "Inną możliwością jest wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez stopnia zużycia, gdzie spółka np. za 100-metrowy dom z lat 60. płaci jak za nowy o takiej samej wielkości" - podano.

Do PDN prowadzonego na obszarze lotniskowym zgłosiło się dotychczas ponad 1400 osób posiadających prawie 4000 hektarów. Z tej puli spółka CPK kupiła już ponad 1,6 tys. działek o łącznej powierzchni 1477 ha.

Linia kolejowa nr 85 na odcinku Warszawa - Łódź to najbardziej zaawansowana inwestycja kolejowa CPK. Ma być ona pierwszym oddanym do użytku fragmentem "Y", czyli linii Kolei Dużych Prędkości, łączącej Warszawę z Łodzią, a następnie - w okolicy Sieradza - rozgałęziająca się w kierunku Poznania i Wrocławia. Pociągi na tej trasie mają osiągać 300-320 km/h. Cały 480-kilometrowy projekt będzie budowany etapami. Ma ona zostać oddana do użytku do 2032 r. i zbiec się w czasie z przeniesieniem ruchu lotniczego na lotnisko w Baranowie. Jak deklaruje CPK, w 2035 r. ma zaś zostać zakończona budowa całej linii, uzupełniona o odcinki Łódź – Wrocław i Sieradz – Poznań.

"Zarówno odcinek warszawski, jak i łódzki linii kolejowej 85, mają już wydane decyzje środowiskowe. Zaawansowane są także prace projektowe" - podkreśliła CPK.

Czym jest CPK?

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

