To największa i najważniejsza inwestycja w Płońsku. Przetarg na stadion miejski lada chwila Izabela Stańczak 30.01.2024 21:46 W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy stadionu miejskiego w Płońsku. Projekt przewiduje stworzenie stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego z tysiącem miejsc na trybunach. — Stadion płoński to wartość blisko 50 milionów złotych. jesteśmy na etapie przygotowywanie się do ogłoszenia przetargu w biuletynie zamówień publicznych Unii Europejskiej — mówi burmistrz Płońska Sławomir Kowalewski.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy stadionu miejskiego w Płońsku w najbliższych dniach (autor: pixabay)

To największa i najważniejsza inwestycja w Płońsku. Miasto w najbliższych dniach ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy stadionu miejskiego.

Burmistrz Płońska Sławomir Kowalewski zaznacza, że projekt i pozwolenie na budowę czekają od kilku lat. Teraz miasto ma również pieniądze na inwestycję.

— Stadion płoński to wartość blisko 50 milionów złotych. jesteśmy na etapie przygotowywanie się do ogłoszenia przetargu w biuletynie zamówień publicznych Unii Europejskiej. Sprawdzamy po raz kolejny projekt, dokumentację, co jest aktualne. Wprowadzimy wszystkie uwagi i poprawki i wtedy dopiero ogłosimy przetarg. Myślę, że to jest jeszcze kwestia co najmniej tygodnia — mówi Kowalewski.

Rzecznik ratusza Filip Przedpełski informuje, że projekt przewiduje budowę stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego z tysiącem miejsc na trybunach.

— Budynek szatni i magazynów z sanitariatami. Projekt przewiduje ośmiotorową bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej, która będzie spełniała wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki — przekazuje Przedpełski.

Inwestycja ma być zrealizowana w dwa lata od wejścia wykonawcy na plac budowy.

