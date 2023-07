Kwitnące sinice i zakaz kąpieli. Zalew w Nowym Mieście zamknięty. Do kiedy?

Woda w Zalewie Nowomiejskim w Nowym Mieście nie nadaje się do kąpieli — zakwitły tam sinice. Toksyny, które produkują, mogą doprowadzić do zatrucia. — Nie chodzi wyłącznie o kontakt fizyczny z wodą, ale również o kontakt powietrzny — tłumaczy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku. Do wody nie można wchodzić do odwołania. We wtorek 4 lipca sanepid planuje kolejną ocenę jakości wody.