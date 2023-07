Burmistrz Nowego Miasta usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy Natalia Rozbicka 19.07.2023 13:46 Prokuratura Rejonowa w Płońsku postawiła zarzuty burmistrzowi Nowego Miasta, który w maju spowodował w kolizję z lawetą i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Miał dwa promile alkoholu w organizmie. Sławomir Z. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jego zdaniem alkohol spożył dopiero po zatrzymaniu się samochodem. — Twierdzi, że spożywał alkohol po przyjechaniu na parking, przed szkołą, gdzie już nie zamierzał dalej prowadzić — podaje prokurator rejonowy w Płońsku.

Burmistrz Nowego Miasta został przesłuchany, usłyszał zarzut, nie przyznał się do winy (autor: GOV.pl)

Jak przekazują śledczy, burmistrz Nowego Miasta w maju, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył w lawetę i próbował uciec. Został przesłuchany w miniony poniedziałek w obecności policjanta oraz swojego obrońcy.

Jak podaje prokurator rejonowy w Płońsku Ewa Ambroziak, kierowca odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu.

— Prokuratura Rejonowa w Płońsku ogłosiła zarzuty burmistrzowi Nowego Miasta. Zarzucono mu popełnienie czynu z artykułu 178a paragraf 1 Kodeksu karnego. Jest to czyn zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności, karą pozbawienia wolności do lat dwóch — informuje Ambroziak.

Oświadczenie burmistrza

W toku przesłuchania burmistrz złożył oświadczenie, podczas którego odpowiadał jedynie na pytania swojego adwokata. Sławomir Z. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Jak dodaje Ambroziak, burmistrz stwierdził, że alkohol spożył dopiero po zatrzymaniu się samochodem.

— Nie przyznał się on do popełnienia zarzuconego mu czynu, twierdził, że alkohol spożył już po zatrzymaniu się na placu. Alkohol miał w samochodzie, bo dostał go od kogoś w prezencie, twierdzi, że spożywał go po przyjechaniu na parking, przed szkołą gdzie już nie zamierzał dalej prowadzić — mówi Ambroziak.

Teraz prokuratura w Płońsku będzie weryfikować wersję, którą przedstawił burmistrz Nowego Miasta.

