Zakopali żywcem 20-latka. Jest termin apelacji ws. zbójców dostawcy pizzy z Płocka Agnieszka Pazdecka-Maruszak 14.02.2023 16:33 Jest termin rozprawy apelacyjnej w sprawie głośnego morderstwa dostawcy pizzy w Płocku. Odbędzie się dokładnie za miesiąc. Trzej mężczyźni za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem zostali skazani na dożywocie.

Sąd Apelacyjny w Łodzi (autor: HuBar, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Rozprawa apelacyjna odbędzie się równo za miesiąc - 14 marca w Łodzi. W kwietniu ubiegłego roku sąd w Płocku zdecydował, że Łukasz R., Kamila W. i Konrad M. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 20-letniego dostawcy pizzy resztę życia spędzą z kratkami.

Do zabójstwa doszło w styczniu 2020 roku. Oprawcy zwabili do mieszkania Rafała C., związali i w bagażniku samochodu wywieźli do lasu prawie 100 km od Płocka do lasu w Okalewie pod Rypinem, bili go, zadawali mu cisy nożem i podduszali sznurem. Żywego mężczyznę wrzucili do wykopanego dołu. Rafał C. zmarł na skutek uduszenia.

Zbrodnia zaplanowana

Zdaniem śledczych, zbrodnia była szczegółowo zaplanowana. Z ich ustaleń wynika, że ofiara i oskarżeni znali się. Sprawcy mieli obawiać się zeznań, które Rafał C. mógł złożyć w innym procesie. Oskarżeni w dniu zajścia mieli 18, 19 i 24 lata.

Z prawa do apelacji skorzystali wszyscy skazani.

