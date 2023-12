Oskarżony nie przyszedł do sądu. Rozprawa ws. napadu na konwojenta odroczona Agnieszka Pazdecka-Maruszak 05.12.2023 13:02 Oskarżony nie stawił się do sądu – z tego powodu rozpoczęcie procesu w sprawie napadu na konwojenta w Płocku zostało przełożone na 12 grudnia. To kolejna zmiana terminu. Pierwsza rozprawa została przełożona ze względu na chorobę sędzi. Oskarżeni są dwaj mężczyźni w wieku 46 i 58 lat.

Rozprawa ws. napadu na konwojenta w Płocku przełożona (autor: RDC)

Jeden z oskarżonych w sprawie napadu na konwojenta w Płocku nie stawił się na pierwszą rozprawę. W związku z tym rozprawa rozpoczynająca została przełożona na 12 grudnia. Oskarżeni dwaj mężczyźni mieli wspólnie zrabować ponad 2,8 mln zł.

Z wnioskiem o odroczenie rozprawy wystąpił prokurator. Wniósł także o wykorzystanie wszystkich możliwych sposobów wezwania Wojciecha W. na rozprawę, m.in. za pośrednictwem policji. Z mężczyzną nie ma bowiem kontaktu.

Jeżeli jednak na kolejną rozprawę oskarżony się nie stawi, proces ruszy bez jego obecności. Obaj oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy.

Napad na konwojenta w Płocku

Do napadu doszło w grudniu 2021 roku przy ulicy Kutnowskiej na obrzeżach miasta. Konwojent był sam. Zamaskowani sprawcy napadli go, gdy przekładał pieniądze w workach do specjalnej skrzyni. Gdy zabrali łup, uciekli samochodem, który spalili kilka ulic dalej.

Ze skradzionych ponad 2,8 mln zł odzyskano tylko kilkaset tysięcy. Pieniądze odnalazł policyjny pies. Były ukryte pod podłogą u młodszego z oskarżonych. Mężczyznom grozi od 2 do 12 lat więzienia.

