Węgiel dla mieszkańców Płocka. Ratusz apeluje o szybsze składanie wniosków Katarzyna Piórkowska 19.01.2023 13:05 Płocki urząd miasta apeluje do mieszkańców, którzy chcą kupić węgiel po preferencyjnych cenach, żeby jak najszybciej złożyli wnioski. To pozwoli sprawniej złożyć zamówienie na opał u dostawcy i uniknąć wydłużenia czasu oczekiwania - tłumaczy ratusz.

Urząd w Płocku prosi o szybsze składanie wniosków na tańszy węgiel (autor: Pixabay)

- Najlepiej zrobić to jeszcze w styczniu - mówi Marzena Kapuścińska z biura prasowego ratusza. - To przyspieszy nam procedury przy zamawianiu trzeciej partii węgla. Zima co prawda jest łagodna, ale chcemy, żeby ten węgiel jak najszybciej dotarł, w związku z tym apelujemy do mieszkańców, żeby możliwie szybko decydowali się na zakup węgla, wtedy będziemy mogli złożyć odpowiednie zamówienie - dodaje.

W tej chwili płocczanie czekają na dostarczenie węgla 10 dni roboczych od daty wpłacenia pieniędzy na konto urzędu miasta.

Do tej pory 500 ton opału trafiło do 350 gospodarstw domowych. Do ratusza wpłynęło w sumie 1200 wniosków, ale część osób zrezygnowała z zakupu opału.

