„Składowisko działa nielegalnie”. Trwa dogaszanie pożaru śmieci w Nowym Miszewie koło Płocka Katarzyna Piórkowska 27.07.2023 13:47 Sytuacja jest opanowana - przekazał wicewojewoda Artur Standowicz na briefingu prasowym zwołanym ze względu na pożar wysypiska śmieci w Nowym Miszewie koło Płocka. Dziś przed południem zapaliły się tam odpady komunalne. Jak dodał Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Zega, składowisko, na którym pojawił się ogień, działa nielegalnie.

Pożar na wysypisku śmieci w Nowym Miszewie koło Płocka (autor: OSP Słupno)

Pożar wysypiska śmieci w Nowym Miszewie koło Płocka gasiło 100 strażaków. Teraz trwa dogaszanie. Jak powiedział wicewojewoda Artur Standowicz, sytuacja jest już opanowana.

- Temu incydentowi poświęcony był sztab kryzysowy przy udziale pana ministra Jacka Ozdoby. Sytuacja jest opanowana, nie było większego zagrożenia ani dla zdrowia, ani dla życia ludzi, ani dla środowiska - wskazał.

- Składowisko działa nielegalnie - powiedział Mariusz Zega, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. - To miejsce jest nam doskonale znane, my jako Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, wstrzymaliśmy ten zakład, to składowisko już w styczniu 2022 roku. Jesteśmy teraz na etapie egzekucji naszej decyzji - wyjaśnił.





Pożar wybuchł w czwartek przed południem.

- Pali się sterta magazynowanych śmieci o wymiarach około 60 na 50 i 10 wysokości. Sam pożar nie zagraża okolicznym budynkom, natomiast produktu spalania mogą być niebezpieczne dla osób, które mieszkają tutaj w pobliżu, dlatego prosimy, aby te osoby zamknęły okna i zdecydowały się pozostać w domach - mówił Edward Mysera, rzecznik prasowy PSP w Płocku.

- Zarzewia ognia powstały wewnątrz sprasowanych brył - relacjonowała Katarzyna Urbanowska z mazowieckiej straży pożarnej. - Są to odpady mieszane, komunalne, sprasowane w kostki, ułożone w pryzmy. Pali się teraz część tej pryzmy. Na miejsce zadysponowano 21 zastępów straży pożarnej. Na chwilę obecną pożar nie rozprzestrzenia się - dodała.

- Robimy wszystko, by dotrzeć do źródła pożaru - wskazał Edward Mysera. - Praca strażaków polega na podawaniu prądów gaśniczych na palące się wysypisko oraz torowaniu sobie drogi do wnętrza tego wysypiska, aby pożar zlokalizować, a następnie ugasić - powiedział.

Nie było konieczności ewakuowania mieszkańców, nie ma także osób poszkodowanych.

