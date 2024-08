Dofinansowanie na remonty zabytków w regionie płockim. Nowe życie dostanie m.in. spichlerz w Radzanowie Katarzyna Piórkowska 30.08.2024 15:08 Kościoły, stary spichlerz, dworek - 31 zabytków z regionu płockiego dostało pieniądze na prace renowacyjne i remontowe. Samorząd Mazowsza wygospodarował na to blisko 3 mln. zł.

Dofinansowanie na zabytki w reg. płockim (autor: mazovia)

Zabytkowy, zrujnowany spichlerz w Radzanowie zostanie uratowany przed zniszczeniem. Właściciele położonego w pięknym podworskim parku budynku dostali dofinansowanie na remont z budżetu Mazowsza.

- Pozyskujemy te środki skąd możemy. Ten spichlerz jest z końca XIX wieku. On jest w bardzo złym stanie. Był niepotrzebnie otynkowany. Teraz musimy całą tę cegłę wyczyścić z tego tynku. Bardzo dużo ubytków jest w samym murze. Przez to, że to jest zabytek, to te koszty rosną znacznie przy remoncie - mówi właścicielka obiektu Anita Kołowrocka.





Wśród beneficjentów jest też katedra płocka.

- Odnowimy trzy zabytkowe epitafia - mówi proboszcz ks. Stefan Cegłowski. - Przy wejściu do prezbiterium mamy dwa epitafia biskupa, który był zesłany na Syberię Kacpra Borowskiego po prawej stronie, a po lewej Ignacy Krasicki, poeta wybitny polski, ma również swoje upamiętnienie. Jest jeszcze jedno w stylu neogotyckim. Z połowy XIX wieku epitafium Jerzy Wysiekierski był żołnierzem w armii Napoleona - wskazuje.



Pieniądze na remonty, prace renowacyjne i konserwatorskie dostało 31 zabytków w regionie płockim. Samorząd Mazowsza przekazał na ten cel blisko 3 mln zł.

Czytaj też: Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Onkologicznej w WSZ w Płocku czeka na pacjentów