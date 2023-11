Płocka katedra przechodzi kolejny etap renowacji. Odkryto historycznie znalezisko Agnieszka Pazdecka-Maruszak 19.11.2023 17:37 Wyremontowany nagrobek opiekuna dzieci Zygmunta III Wazy, odnowione wejście boczne i nowy system ogrzewania — płocka katedra przechodzi kolejny etap renowacji. Podczas modernizacji odkryto ważne znalezisko, czyli wyryty podpis. — Ten napis ze swoją datą jest w ramach naszego kraju jednym z najstarszych takich wyrytych, odnalezionych napisów — zaznaczył proboszcz parafii katedralnej.

Płocka katedra przechodzi kolejny etap renowacji (autor: Nowy Płock)

Rozpoczął się kolejny etap remontu płockiej katedry. Odnowiony został nagrobek biskupa Hieronima Cieleckiego. Był on opiekunem dzieci Zygmunta III Wazy.

Ksiądz Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej wytłumaczył, że prace trwają przy jednym z wejść do katedry.

— Przy bocznym wejściu w tej chwili mamy nawet wykopy. To jest zasłonięty teren, myślę, że niedługo będzie już oddane wejście, a roboty zakończone. Musieliśmy wymienić łącze wody ciepłej, czyli tego nośnika, który ogrzewa katedrę, ponieważ przez lata ta rura skorodowała, ale przy okazji też założyliśmy inne instalacje — powiedział proboszcz.

Odkrycie podczas remontu

Jak dodał proboszcz parafii katedralnej, podczas prac przy nagrobku biskupa Hieronima Cieleckiego odkryto ważne historycznie znalezisko.

— Podpisał się z boku niejaki Johannes Zaleski. Nie wiemy do końca, kim on był, wyrył też datę, 1677, to są czasy, kiedy świeżo został królem Jan III Sobieski, pochowano Wazów. Ten napis ze swoją datą jest w ramach naszego kraju jednym z najstarszych takich wyrytych, odnalezionych napisów — zaznaczył proboszcz.

Płocka bazylika jest miejscem spoczynku polskich władców Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego oraz kilkunastu książąt mazowieckich. Kaplica Królewska została wyremontowana w 2016 roku.

