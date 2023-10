PKN Orlen przejmie Wisłę Płock? K. Brotniczuk: Złożymy konkretną ofertę RDC 13.10.2023 17:23 W najbliższych tygodniach, może miesiącach, złożymy konkretną ofertę, żeby Orlen przejął na siebie ciężar prowadzenia pod względem właścicielskim, jak i sponsorskim, zarówno sekcji piłki nożnej, jak i sekcji piłki ręcznej klubu Wisła Płock – zapowiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Kamil Bortniczuk w Płocku (autor: Szymon Łabiński/PAP)

W piątek podczas briefingu prasowego w Płocku szef resortu sportu i turystyk Kamil Bortniczuk powiedział, że od czasu, gdy został ministrem sportu i turystyki trafiło do tego miasta ponad 11,2 mln zł resortowego wsparcia, np. na budowę boisk czy przebudowę stadionu lekkoatletycznego.

Podkreślił, że jego zdaniem Płock zasługuje na to, żeby mając tak wielkiego giganta przemysłowego, jak Orlen, mieć jeszcze silniejszy klub sportowy piłki nożnej i piłki ręcznej, jak Wisła Płock.

– Jestem po rozmowach z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem. Rozmawialiśmy o przyszłości Wisły Płock, zarówno sekcji piłki ręcznej, jak i klubu piłkarskiego. Myślę, że jesteśmy blisko podjęcia tej decyzji. W najbliższych tygodniach, może miesiącach złożymy konkretną ofertę, żeby PKN Orlen przejął na siebie ciężar prowadzenia pod względem właścicielskim i sponsorskim sekcji piłki ręcznej i nożnej tego klubu – powiedział Bortniczuk.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski nie kryje zaskoczenia tymi słowami.

– Trudno powiedzieć, o czym rozmawiał minister z prezesem Orlenu za plecami właściciela – powiedział.

Bortniczuk o CPK

Zadeklarował też działania na rzecz utworzenia w Płocku uniwersytetu i poprowadzenia jak najbliżej tego miasta trasy S10. Podkreślił, iż dla Płocka, z perspektywy skomunikowania zarówno z Warszawy linią kolejową, jak i z całym światem, bardzo ważną inwestycją jest też budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Przyznał zarazem, że ma świadomości, iż pewnego rodzaju kontrowersje, szczególnie na południu okręgu w kontekście tego przedsięwzięcia budzi planowany przebieg połączenia kolejowego.

– Zrobimy wszystko, co naszej mocy, żeby spółka CPK możliwie szybko określiła konkretny wariant przebiegu tej linii kolejowej, żeby również mieszkańcy tej południowej części okręgu, którzy dzisiaj nie wiedzą, jaka będzie przyszłość ich nieruchomości i domostw, możliwie jak najszybciej te rozstrzygnięcia poznali i mogli planować swoją przyszłość bez krzywdy dla nich – zapewnił Bortniczuk.

Dodał, że jeżeli nawet dojdzie tam do wywłaszczeń, to będą one oparte na naprawdę atrakcyjnych dla mieszkańców warunkach.

