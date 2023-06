Piknik z WOPR dziś w Płocku Agnieszka Pazdecka-Maruszak 18.06.2023 11:35 Pokazy udzielania pierwszej pomocy, strefa dla dzieci, pokazy łodzi ratowniczych – to wszystko już dziś w Płocku. Na nabrzeżu wiślanym trwa piknik pod hasłem „Bezpiecznie nad wodą z WOPR”.

W Płocku piknik z WOPR (autor: WOPR Płock/Facebook)

- Zapraszamy całe rodziny - mówi Piotr Lisocki, wiceprezes płockiego WOPR-u. - Będziemy mówili dużo o bezpieczeństwie nad wodą, szczególnie w kontekście zbliżających się wakacji to temat bardzo ważny. Będziemy to mówili w sympatyczny sposób, a to będzie związane z wypoczynkiem nad wodą. Będziemy pływali naszymi łodziami. Zaprosimy na pokład uczestników. Będą też policjanci i strażacy - dodaje.

Piknik odbędzie się w pobliżu Klubu MORKA, w godzinach 11:00 – 17:00.

