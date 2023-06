Dziś w Warszawie bezpłatny przegląd samochodów. Rusza akcja „Jadę bezpiecznym autem” Przemysław Paczkowski 17.06.2023 12:22 Jadę bezpiecznym autem – to w ramach tej akcji już dziś kierowcy z Warszawy mogą skorzystać z darmowego przeglądu swojego pojazdu. – My oczywiście nie zatrzymujemy prawa jazdy, tylko wskazujemy na usterki, które są w aucie – zapewnia dyrektorka Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, na którego terenie odbywa się przegląd.

Bezpłatny przegląd auta w Warszawie (autor: Ochota – dzielnica m.st. Warszawy)

Dziś w Warszawie akcja „Jadę bezpiecznym autem”, dzięki której kierowcy mogą zgłosić się na bezpłatny przegląd swojego pojazdy. Projekt jest prowadzony na terenie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ulicy Szczęśliwickiej na Ochocie.

W wakacje często podróżujemy, dlatego warto upewnić się, że nasze auto jest sprawne. O szczegółach akcji mówi dyrektorka szkoły Bożena Stawasz.

– Samochody podjeżdżają, są diagności, którzy na co dzień pracują na stacjach kontroli pojazdów. Jeżeli samochód jest niesprawny, to kierowca dostaje kartkę z informacją, co w aucie jest uszkodzone i co ewentualnie trzeba naprawić. My oczywiście nie zatrzymujemy prawa jazdy, tylko wskazujemy na usterki, które są w aucie – zapewnia.

Ponadto wnętrze każdego auta, które skorzysta z przeglądu, zostanie bezpłatnie ozonowane.

Akcja odbywa się w godz. 9:00–17:00 na terenie Hali Dydaktycznej przy Szczęśliwickiej 56.

