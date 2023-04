Od jutra utrudnienia w centrum Płocka. Rozpoczyna się trzeci etap remontu Łukasiewicza Katarzyna Piórkowska 27.04.2023 07:22 Rusza przebudowa trzeciego odcinka ul. Łukasiewicza w Płocku. Roboty rozpoczną się w piątek 28 kwietnia o 9:00. W centrum miasta będą utrudnienia - uprzedza Konrad Kozłowski z biura prasowego płockiego ratusza

Przebudowa ul. Łukasiewicza w Płocku (autor: UM Płock)

W piątek 28 kwietnia rozpocznie się kolejny etap przebudowy ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Nowowiejskiego do skrzyżowania z ulicami Tysiąclecia i Miodową. Ze względu na zaplanowane do końca sierpnia roboty zmieni się organizacja ruchu w tej części miasta, a autobusy Komunikacji Miejskiej pojadą trasami objazdowymi.

- Zamknięte dla ruchu pozostaną dwa odcinki ulicy Łukasiewicza. Pierwszy - między ulicą Nowowiejskiego a aleją Kobylińskiego, a drugi - między aleją Kobylińskiego a skrzyżowaniem Miodowa-Tysiąclecia-Łukasiewicza. Zmieni się w tej części miasta organizacja ruchu - tłumaczy Kozłowski.

Dojazd do budynków mieszkalnych i lokali usługowo-handlowych zlokalizowanych przy ul. Hermana i Krzywoustego będzie możliwy ulicą Łukasiewicza przez plac budowy wyłącznie od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia – Miodowa.

Ruch przez skrzyżowania: Nowowiejskiego – Łukasiewicza, Kobylińskiego – Łukasiewicza, Tysiąclecia – Miodowa – Łukasiewicza będzie możliwy, jednak bez możliwości wjazdu na remontowane odcinki ul. Łukasiewicza.

W pierwszej kolejności modernizacja będzie polegać na budowie kanalizacji deszczowej. Potem powstaną nowa jezdnia, chodniki i zjazdy na poszczególne posesje oraz zatoki postojowe, droga rowerowa i nowoczesne, energooszczędne oświetlenie.

Objazdy dla autobusów KM Płock:

Linia nr 4 skierowana zostanie z ul. Sienkiewicza prosto ulicami Nowowiejskiego -Topolowa – Al. Kobylińskiego do przystanku Kobylińskiego, gdzie znajduje się pętla. Przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich (ul. Nowowiejskiego) zlokalizowane zostaną przystanki zastępcze, za przystanki „Nowowiejskiego 01, 02”.

Linie nr 20, 26, 33 i 35 zostaną skierowane od skrzyżowania ul. Łukasiewicza – Miodowa – Tysiąclecia w ul. Tysiąclecia – Bielska do skrzyżowania z Al. Jachowicza, gdzie linie powrócą na swoje stałe trasy.

Linia nr 24 skierowana zostanie objazdem z ul. Sienkiewicza prosto w ul. Nowowiejskiego – Topolową do Al. Kobylińskiego, gdzie linia powróci na swoją stałą trasę. Na ul. Nowowiejskiego zlokalizowane zostaną przystanki zastępcze.

Nieczynne będą przystanki Hermana 01 i 02 oraz Nowowiejskiego 01 i 02 przy ul. Łukasiewicza.

Planowane zakończenie prac na tym odcinku do 31.08.2023 r.

Prace na innym odcinku

Trwają także prace na ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Długiej do ul. Zglenickiego. Objazdy są wyznaczone ul. Długą i drogami przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny.

Na odcinku od ulicy Długiej do Bramy nr 2 oraz od Bramy nr 2 do „ronda tymczasowego” oraz przy Bramie nr 2 ustawione zostały krawężniki, ułożono opaski, wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni (bez warstwy ścieralnej).

Odcinek od „ronda tymczasowego” do Bramy nr 10 – ustawione zostały krawężniki, ułożono opaski – po stronie północnej.

Od 14 kwietnia wykonywana jest sukcesywnie konstrukcja nawierzchni jezdni – po stronie północnej, a od 18kwietnia rozpoczęło się odcinkowe układanie podbudowy asfaltowej. Pod koniec kwietnia planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od ulicy Długiej do Bramy nr 2. Prace związane z oświetleniem ulicznym są zrealizowane w około 75 proc.

Koszt inwestycji wynosi nieco ponad 73,6 mln zł. Samorząd Płocka pozyskał z Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w wysokości 30 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano zgodnie z umową do końca października 2023 r.

